Vikarierande socialsekreterare familjerätt/familjehemsvård
Arvika kommun, Socialtjänst och arbetsmarknad / Socialsekreterarjobb / Arvika Visa alla socialsekreterarjobb i Arvika
2026-07-10
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna. I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!
Socialtjänst och arbetsmarknad
Beskrivning
På Socialtjänst och arbetsmarknad (SoA) i Arvika finns ett stort engagemang, ett lösningsorienterat synsätt, öppenhet för att tänka nytt kombinerat med ett nära ledarskap med tolv stycken chefer. Som ett led i arbetet med vår arbetsmiljö och principen om nära ledarskap har SoA utvecklats vidare och inrättat två avdelningar; Barn och unga samt Vuxen. På avdelningen Barn och unga finns enheterna, Barn och familj, Unga vuxna och intensiva insatser, Familjerätt och familjehemsvård, Tidigt och förebyggande stöd samt AMI Unga.
Vi söker nu en vikarierande socialsekreterare till Enheten Familjerätt och familjehemsvård. Enheten är ny där två tidigare grupper går samman till en enhet. Vi tillämpar mentorskap och du kommer att få en utsedd mentor i samband med anställning. Du kommer arbeta nära kollegor och beslutsfattande chef, och arbetet präglas av öppenhet och gemenskap. Vi arbetar utifrån ett medvetet barnrättsperspektiv och använder BBIC som handläggnings- och dokumentationssystem. Vi jobbar i datasystemet Lifecare. Vi går regelbundet på nya utbildningar och har både intern och extern handledning.
Arbetsuppgifter
Då enheten är ny så pågår ett arbete i att se om man och hur man kan fördela om arbetsuppgifterna som just nu finns på tjänsterna för att få en sammanhållen vårdkedja från rekrytering av uppdragstagare till uppföljning av vård.
I arbetet ingår att följa upp vården för barn och unga som är placerade i familjehem. Man har samverkan med andra aktörer som exempelvis skola, hälso- och sjukvård. I arbetet ingår att stötta och handleda familjehem, nätverkshem och andra uppdragstagare. Även uppföljning av andra insatser som det placerade barnen kan ha så som behovsprövat personligt stöd, kontaktfamilj/kontaktperson. I arbetet ingår att handlägga utredningar och anmälningar som inkommer gällande placerade barn. I tjänsten ingår resor då några av våra placeringar finns utanför länet.
I arbetet ingår en del dokumentation och därför är det en fördel att detta är något du tycker om och är bekväm med att göra. I arbetet kan det komma att ingå att ha beredskap 3-4 veckor per år tillsammans med en ytterligare socialsekreterare och chef.
Kvalifikationer
Du som söker har socionomexamen. Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning och arbete inom socialtjänst. Det är dessutom bra om du har jobbat med BBIC. Då vi har en bred och erfaren arbetsgrupp med mycket kompetens inom området barn och unga spelar det inte någon roll om du är gammal, ung, ny eller erfaren. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort B för manuell växellåda krävs.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Publiceringsdatum2026-07-10Övrig information
Arvika kommunkoncern samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av säljbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvika Kommun
(org.nr 212000-1892), http://www.arvika.se
Östra Esplanaden 5 (visa karta
)
671 31 ARVIKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arvika kommun, Socialtjänst och arbetsmarknad Kontakt
enhetschef
Malin Green malin.green@arvika.se 0570-81437 Jobbnummer
9998824