Vikarierande slagverkslärare till Borås Kulturskola
2025-10-09
Borås är en kulturstad i ständig utveckling. Kulturförvaltningen arbetar med och ansvarar för en stor del av kulturutbudet. Vi ansvarar för Biblioteken i Borås, Borås Konstmuseum, Kulturskolan, Textilmuseet och Borås Museum, Borås Stadsteater och Publika möten med Bio Röda Kvarn. Här arbetar drygt 220 personer för att berika Boråsarnas liv.
Borås Kulturskola = Framtidens Kulturskola. Kulturskolan, som bedrivit verksamhet i 80 år, finns i nya och fräscha lokaler i Simonsland, centralt beläget i Borås stad och erbjuder kurser i musik, dans, teater, bild, film, textil och cirkus. Verksamhet bedrivs också på våra utbudspunkter Hässlehuset på Hässleholmen och Musikens hus i Fristad.
Kulturskolan finns till för kommunens unga och spelar en speciellt viktig roll i barn och ungas fritid.
Kulturskolan har cirka 2 500 ämneskurselever, bedriver kulturskoleverksamhet vid åtta grundskolefilialer i kommunen, erbjuder öppen verksamhet vid kommunens mötesplatser och har uppdragsverksamhet i förskola, grundskola, särskola samt gymnasieskola. Kulturskolan har en stor utåtriktad verksamhet med över 200 föreställningar per år. Hos oss arbetar cirka 54 lärare och administrativ personal för att ge unga en meningsfull fritid.
Vikarierande slagverkslärare till Borås KulturskolaPubliceringsdatum2025-10-09Dina arbetsuppgifter
Nu har du möjlighet att söka ett spännande vikariat som slagverkslärare hos oss på Borås Kulturskola! Du kommer undervisa elever i slagverk på olika nivåer från nybörjare till gymnasieelever, både i grupp och enskilt. I arbetsuppgifterna ingår även att undervisa i slagverksensemble och blåsorkester tillsammans med andra kollegor samt vårt "Kulår" som är en ettårig prova på kurs som erbjuds till alla elever i årskurs 1 i kommunen. Du ansvarar för att organisera och leda undervisningen inom dina områden och tillsammans med kollegor planera och genomföra konserter och projekt.
Du kommer att ingå i ett ämneslag där det finns höga ambitioner och en vilja att bedriva en meningsfull verksamhet för kommunens barn och unga.
Tjänsten är ett vikariat, 90-100 % vårterminen 2026 (26-02-16 till 26-06-18) med trolig förlängning på 50% under höstterminen 2026.
Övrig information
Undervisningsprov kan komma att anordnas. Urval kan komma att ske löpande.
Borås stad erbjuder ett meningsfullt arbete och goda möjligheter att utvecklas. Vi vill också erbjuda personalförmåner som kan främja ditt välmående och öka din trygghet i vardagen. Här kan du läsa mer om Borås stad som arbetsgivare och om våra förmåner
Som medarbetare på Kulturförvaltningen arbetar du tillsammans med oss enligt Kulturförvaltningens målbild: "Kulturen berikar boråsarnas liv och har nationell och internationell lyskraft". Läs mer om oss och hur det är att arbeta på kulturförvaltningen Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som brinner för barn och ungas utveckling och som vill vara med och bidra till att Kulturskolan förblir en viktig plats för kommunens invånare. Vi söker dig som är en engagerande och inspirerande lärare inom slagverk. Kan du även undervisa i musikproduktion är det meriterande. Du ska vara bekväm med både gehörsspel och notläsning i undervisningssituationen. Du har musiklärarutbildning eller annan adekvat högskoleutbildning som är lämplig för tjänsten och erfarenhet av undervisning.
Våra förväntningar på dig som person är att du har god samarbetsförmåga, arbetar strukturerat och har hög personlig mognad. Du har vana att planera och genomföra workshops och är van att initiera och driva projekt.
Kulturell medvetenhet och självständighet är andra egenskaper som vi värderar högt. Viktigt för oss är också att du har förmågan att skapa goda relationer med kollegor och våra elever/vårdnadshavare och har god social kompetens.
B-körkort är ett krav.
Erfarenhet krävs.Så ansöker du
