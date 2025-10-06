Vikarierande Skötare till psykiatrisk akutmottagning; Skövde
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Vi söker dig som vill jobba som skötare på vår psykiatriska akutmottagning.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten är ett 10 månaders vikariat för en av våra skötare som ska vara föräldraledig, samt att en skötare forskar. Möjlighet till förlängning kan finnas.
Vid akutmottagningen görs bedömningar om patienten är i behov utav psykiatrisk heldygnsvård/öppenvård eller annan vårdgivare. Patientbesöken sker både akut och planerat. Akutmottagningen arbetar mycket konsultativt, mot både patienter, interna och externa samverkansparter. Vårt upptagningsområde är hela Skaraborg och mottagningen är öppen dygnet runt.
Akutmottagningen är för dig som tycker om ett högre tempo, samordning och möte med olika psykiatriska diagnoser. Det är en modern arbetsplats i nya lokaler som är specialanpassade och utformade för psykiatri, och att ge trygghet och trivsel både för patienter och personal. Dina arbetsuppgifter
Som skötare arbetar Du nära patienten i samarbete med övriga i teamet. Teamet består av läkare, sjuksköterskor, skötare och medicinska sekreterare. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att stötta och bedöma patienten, både på mottagningen och i telefonrådgivning. Du deltar aktivt i mottagningens utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad skötare/undersköterska. Erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård är meriterande. Som person är du flexibel och har ett gott bemötande mot patienter och anhöriga, såväl som mot kollegor. Du är självständig men uppskattar samtidigt de styrkor som ett gott samarbete medför.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Vi strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskap och personlighet berikar verksamheten.
Vid tillsättning inom psykiatrin begär vi utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan hanteras av arbetsgivaren.
