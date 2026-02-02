Vikarierande Sjuksköterska till poolen - Särskilt boende
2026-02-02
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige
För ett livs levande Kiruna.
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är hundratals kompetenser, tusentals människor och generationer av erfarenhet som tillsammans tryggar, vårdar, inspirerar, lär ut, räddar liv, tänker nytt, flyttar städer, ställer upp för varandra och tar hand om människor. Med stolthet och omtanke. Från fjäll till stad. I dag och imorgon för ett levande Kiruna. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för livet, människan och framtiden i Kiruna kommun? Vill du skapa värde och göra skillnad på riktigt för det som är viktigt?
Socialförvaltningens uppdrag är att tillgodose människors behov av trygghet. Förvaltningen ska verka för att kommunens invånare får social omsorg i olika former och med ett speciellt ansvar att tillvarata svaga gruppers behov och intressen. Vi jobbar ständigt för en god kvalité som gagnar brukaren av våra insatser.
Sjuksköterska
Vi erbjuder dig som tar anställning som sjuksköterska hos oss
* Den13e månaden som du tjänstgör som sjuksköterska, hos Kiruna kommun, erhåller du en bonus om en månadslön (som du erhöll vid tjänstens start)
* Ett förmånligt schema med främst dagtid
* Möjlighet att löneväxla för fler semesterdagar
* 5000kr / år i friskvårdsbidrag
* Hälsotimme 1 ggr / månad under arbetstid, tillsammans med kollegor
* Möjlighet till förmånscykel
* Möjlighet att hyra lägenhet i Riksgränsen / Vassijaure
Vi ser fram emot att höra från dig!Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård utför du bedömningar och insatser inom medicin och omvårdnad allt från enklare insatser till mer avancerade.
Ditt arbete inkluderar även handledning av omsorgspersonal. Ett nära samarbete med enhetschef, omsorgspersonal, arbetsterapeuter och fysioterapeuter är viktiga delar i arbetet.
Som poolsjuksköterska inom särskilt boende, LSS och psykiatri kan du vara placerad på ett specifikt område under enstaka dagar eller under en längre sammanhängande period. Tjänsterna är heltid med dag, kväll och viss helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Är du legitimerad sjuksköterska och söker ett omväxlande och givande arbete inom kommunal hälso- och sjukvård? Då kan du vara den vi letar efter. Vi söker dig som vill ha ett arbete med stor variation. Du är flexibel och trygg i din yrkesroll. Du besitter god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp.
Vi tror att du besitter en kreativitet som gör att du gärna tänker nytt och ett mod som gör att du vågar prova nya idéer. Du har en god kommunikativ förmåga och en naturlig lyhördhet för olika perspektiv och en förmåga att möta människor där de befinner sig. Du trivs i en föränderlig verksamhet, har förmåga att ställa om och omprioritera vid behov. Genom ditt engagemang och din positiva inställning skapar du ett gott arbetsklimat tillsammans med dina kollegor, där vi alla hjälps åt för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande om du har en vidareutbildning i geriatrik eller som distriktssköterska. B-körkort är ett krav.
Belastningsregister:
Innan en ev anställning ska du visa upp ett utdrag från belastningsregistret från ett oöppnat kuvert. Du ansöker om det på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Organisatoriskt tillhör du hälso- och sjukvårdsenheten.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Enhetschef
