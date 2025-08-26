Vikarierande sjuksköterska till plastikkirurgen barn och ungdom
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2025-08-26
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vilka är vi?
På avdelning 27 träffar du barn och ungdomar som genomgår planerad plastikkirurgi, men också andra kirurgiska ingrepp som utförs på Sahlgrenska.
Vi bedriver nationell högspecialiserad vård där många av barnen återkommer flera gånger under uppväxten. Våra patienter är främst barn med kraniosynostos, läpp-käk-gomspalt, kärlmissbildningar och barn som behöver rekonstruktionskirurgi. Våra patienter är allt från tre månader till 18 år och vi är den enda plastikkirurgiska verksamheten i regionen. Kännetecknande för vår verksamhet är korta vårdtider och i grunden friska patienter. Hos oss finns möjligheten att lägga den tid som behövs på varje barn.
Som sjuksköterska har du ett nära samarbete med läkare, psykolog, undersköterskor och övriga sjuksköterskor på avdelningen, där du ansvarar och leder omvårdnadsarbetet, självklart med barnperspektivet i fokus. Vi inkluderar och stödjer föräldrarna och familjen i vården av deras barn.
Vi är en liten avdelning med ett gott gäng som är måna om vår arbetsmiljö. Vi får möjlighet att utveckla vår kompetens varannan tisdag då vi har föreläsning på avdelningen av bland annat psykolog och kirurger.
Just nu står vi inför en expansionsfas inom barnsjukvården genom att skapa en renodlad barnavdelning på Sahlgrenska. Det kommer att ske en spännande utveckling de närmsta åren och vi önskar anställa fler sjuksköterskor som vill utvecklas med oss!
Då vi har medarbetare som ska vara tjänstledig söker vi en sjuksköterska på vikariat. Denna tjänst avser ett vikariat på ett år.
Om dig
Vi söker efter en lekfull, engagerad och legitimerad sjuksköterska till vårt team. Det är meriterande om du har erfarenhet av barnsjukvård, men du behöver inte ha arbetat med barn och ungdomar tidigare, då vi ser det som viktigast att du är kreativ, noggrann och lyhörd med hjärta för barn.
Oavsett om du är nyutbildad sjuksköterska eller har tidigare erfarenhet kommer du att erbjudas introduktion under dina första veckor med möjlighet till förlängning, då det är viktigt att du känner dig trygg i ditt arbete.
Vi längtar efter vår nya kollega!
Varmt välkommen med din ansökan!
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Publiceringsdatum2025-08-26Så ansöker du
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
