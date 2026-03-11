Vikarierande Sjuksköterska till Nära vård LSS i Västerås!
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Hos oss på Nära Vård LSS så jobbar du med personer som har psykiska och fysiska funktionshinder. Vi ser till att våra verksamheter har tillgång till sjuksköterska dagtid och gör sjuksköterskebedömningar, sköter HSL kontakter, har medicinansvar samt andra sjuksköterskeuppgifter. Vi jobbar nära omvårdnadspersonalen på boendet samt utför vissa ledningsuppgifter tillsammans med verksamhetschefen. Du jobbar tillsammans med andra sjuksköterskor samt Rehab men har ansvar för egna boenden. I denna tjänsten tar du hand om boenden i Västerås, Kvicksund och Eskilstuna med omnejd. Jobbet är fritt, du planerar självständigt dina dagar och har stora möjligheter att själv styra ditt jobb och hur du vill jobba för att utveckla vården på våra boenden.
Beskrivning av tjänsten
Vikariat 100% till och med sista januari 2026 eller enligt överenskommelse.
Arbetstider under dagtid vardagar
Tillträdesdatum i april eller enligt överenskommelse.
Datavana
Sjuksköterskelegitiomation
Körkort är ett krav
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag!
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, har yrkeserfarenhet och ett intresse för LSS. Som person är du ansvarstagande, självständig och ödmjuk med förmågan att prioritera. Du trivs med att handleda och delegera omvårdnadsmedarbetare i hälso- och sjukvårdsuppgifter och motiveras av att tillsammans med dina kollegor skapa en högkvalitativ vård för dem som bor hos oss. Psykiatriutbildning eller erfarenhet är meriterande.
På våra boenden får du ett omväxlande arbete där du dels arbetar långsiktigt med hälsoplaner för att öka livskvaliteten för de boende men där det är också du som gör bedömningar och fattar beslut om åtgärder i akuta situationer. I ditt ansvar ingår också att erbjuda en god palliativ omvårdnad. Arbetet är självständigt samtidigt som du har tillgång till många kompetenta kollegor i våra sjuksköterskenätverk.
Som sjuksköterska i Attendo är du betydelsefull och din kompetens värdesätts högt. Du är en del av laget som arbetar för att stärka individen. Du har en arbetsledande roll med stora möjligheter att påverka verksamheten.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Caroline Rahimi Fares på mailadress: caroline.rahimi.fares@unika.se
