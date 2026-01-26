Vikarierande sjuksköterska till hudmottagning, Ersta sjukhus
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-01-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Nu söker vi sjuksköterskekollega som vill vara med och utveckla verksamheten på hudmottagningen Ersta sjukhus.
Vill du bli en del av vår arbetsgrupp och stärka vårt team? Då kan du vara den vi söker till ett vikariat som sjuksköterska hos oss. Välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
en spännande och utvecklade arbetsmiljö ett individuellt anpassat introduktionsprogram
möjlighet till kompetensutveckling utifrån dina behov
ett individuellt anpassat schema
möjlighet att utvecklas och bredda din kompetens då hudspecialiteten innehåller många olika diagnoser och högspecialiserade behandlingar.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-01-26Om tjänsten
Omvårdnadsområde Gastro, hud och reuma bedriver högspecialiserad vård och forskning. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och bredda din kompetens inom hud då innehåller många olika diagnoser och behandlingar.
På hudmottagningen utreder vi och diagnostiserar patienter med olika former av inflammatoriska hudsjukdomar olika hudtumörer samt behandlar dessa. Vi arbetar tillsammans i tvärprofessionella team. Arbetsuppgifterna är varierande och lärorika och du har stora möjligheter att påverka och kontinuerligt utvecklas i din roll som sjuksköterska.
I din roll som sjuksköterska på mottagningen planerar du verksamheten, leder och tar hand om patienter med olika hudsjukdomar och ansvarar för självständiga sjuksköterskebesök med både injektioner och lokalbehandlingar. Du hanterar remisser, vårdplanerar och arbetar med rådgivning. Arbetsuppgifterna är lärorika och utmanande.
Tjänsten är ett vikariat på heltid under cirka ett år, med arbetstid måndag till fredag, dagtid.
Vi söker dig som
är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i bemötandet och som har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar
tar eget ansvar för ditt arbete och är ansvarsfull nog att be om hjälp när så krävs
samarbetar för att nå gemensamma mål
är empatisk och lyhörd samt har patienten i fokus utifrån ett personcentrerat förhållningssätt
För oss är det viktigt att man trivs och har kul på jobbet. Därför är det viktigt för oss att du är en positiv kollega som har nära till skratt.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Minst 1 års erfarenhet från slutenvården
Erfarenhet av mottagningsarbete
Meriterande:
Erfarenhet av inflammatoriska hudsjukdomar.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Inflammation & Åldrande
Tema Inflammation och Åldrande omfattar internmedicinska specialiteter såsom endokrinologi och metabolism, njurmedicin, gastroenterologi och lungmedicin samt geriatrik, reumatologi, hud och venereologi.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-inflammation-och-aldrandeon/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/411". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Tema Inflammation och Åldrande, Omvårdnadsområde Gastro hud och reuma Kontakt
Marie Wenngren marie.wenngren@regionstockholm.se Jobbnummer
9703185