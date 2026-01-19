Vikarierande Sjuksköterska till elektiv ortopedi
Ledplastikcentrum Bromma AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-01-19
Ledplastikcentrum
Ledplastikcentrum ligger i Bromma sjukhus. Kliniken är ny och består av toppmoderna lokaler med tre nybyggda operationssalar och 29 vårdplatser. Vi bedriver elektiv ortopedi med inriktning på höft- och knäplastiker. Vår målsättning är att på sikt bli ledande inom området och ha hög patientnöjdhet och vara en attraktiv arbetsplats
Vi söker nu en engagerad och trygg sjuksköterska som vill bli en del av vårt team. På vår avdelning vårdas patienter som genomgår planerade ortopediska protesoperationer i höft- och knä. Hos oss arbetar du nära erfarna kollegor inom omvårdnad, fysioterapi och röntgen.
Arbetet är varierat och innebär bland annat:
Pre- och postoperativ omvårdnad
Smärtbedömning och läkemedelshantering
Mobilisering och rehabiliteringsstöd tillsammans med teamet
Patientundervisning och utskrivningsplanering
Aktiv delaktighet i kvalitets- och förbättringsarbete
Om dig
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Har intresse för ortopedi och postoperativ vård
Trivs i ett teamorienterat arbetssätt
Är strukturerad, trygg i din yrkesroll och har god kommunikativ förmåga
Vill bidra till en positiv arbetsmiljö och fortsätta utvecklas i yrket
Anställningsform
Visstidsanställning från 1 mars 2026 till 31 augusti 2026Publiceringsdatum2026-01-19Anställningsvillkor
Vi är via vårdföretagarna anslutna till kollektivavtal. Semester och pension enligt kollektivavtal. Lön enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: jobb@ledplastikcentrum.se Arbetsgivare Ledplastikcentrum Bromma AB
(org.nr 559282-0855), http://ledplastikcentrum.se
Follingbogatan 60 (visa karta
)
168 62 BROMMA Kontakt
Hans Magnus Bolin magnus.bolin@ledplastikcentrum.se 0850237425 Jobbnummer
9691758