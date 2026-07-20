Vikarierande sjuksköterska till avdelning Myndighet, enheten SVU/Korttid!
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2026-07-20
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Ref: 20261489
Vi söker nu en engagerad sjuksköterska som vill önskar vikariera i vårt vårdplaneringsteam inom enheten SVU/Korttid!
Hos oss får du ett självständigt och utvecklande arbete där du tillsammans med ett tvärprofessionellt team arbetar för att skapa trygga och säkra hemgångar från sjukhus samt följer upp insatser på korttidsvistelse. Du erbjuds en gedigen introduktion som anpassas efter din erfarenhet, kunskap och individuella behov.
Vi är ett team som trivs mycket bra tillsammans och där vi sätter laget före jaget. Vi hjälps åt i våra ärenden för att skapa en helhetssyn kring den enskilde. Teamet består av 10 biståndshandläggare, 5 sjuksköterskor, 3 arbetsterapeuter, 3 fysioterapeuter samt en assistent. Tillsammans bidrar vi med olika erfarenheter och kompetenser som berikar verksamheten.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i vårdplaneringsteamet ansvarar du för en trygg och säker hemtagning av patienter från slutenvården samt uppföljning på korttidsvistelse. Du arbetar utifrån ett individcentrerat förhållningssätt med fokus på att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt, delaktigt och meningsfullt liv som möjligt.
Tillsammans med dina kollegor planerar du för hemgång från sjukhus genom digitala planeringar, personliga möten eller telefonkontakt. Arbetet innebär även att du gör bedömningar och överrapporteringar enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) till andra verksamheter i samband med hemgång från sjukhus och korttidsboende.
Du samverkar dagligen med flera olika yrkesgrupper både internt och externt. En viktig del av arbetet är att skapa goda relationer med närstående samt samarbeta nära biståndshandläggare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter för att ge brukare och närstående trygghet och god service.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad sjuksköterska
• Har god datorvana
• Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Har god förståelse för gällande lagstiftning samt förmåga att arbeta utifrån uppsatta mål och riktlinjer
Det är meriterande om du har:
• Yrkeserfarenhet som sjuksköterska
• Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård
• Erfarenhet av samverkan mellan olika vårdgivare och myndigheter
• Erfarenhet av vårdplanering eller utskrivningsprocesser från slutenvården
För att trivas i rollen har du ett professionellt förhållningssätt och du bidrar till ett gott arbetsklimat genom samarbete och respekt för dina kollegor. Du arbetar självständigt när situationen kräver det men uppskattar samtidigt att vara en del av ett team där man hjälper varandra. Du är flexibel, serviceinriktad och har en god kommunikativ förmåga. Vidare är du lyhörd för patienters och närståendes behov och kan anpassa ditt arbetssätt utifrån varje individs situation.
Vi söker dig som bidrar till en god arbetsmiljö, visar engagemang för verksamheten och sätter den enskildes behov i centrum. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För oss är det viktigt att arbeta utifrån Malmö stads värdegrund: Respekt, engagemang och kreativitet.
Utdrag ur belastningsregistret
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida:http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten.
Här kan du läsa mer:http://bit.ly/Information-om-utdrag
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat, cirka 10-11 månader.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Myndighetsavdelningen i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är organiserad i tre enheter, varav en ansvarar för samverkan och planering vid utskrivning från slutenvården samt uppföljning av korttidsbeslut.
I dagligt tal kallar vi oss SVU, en förkortning av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Enheten består av cirka 80 medarbetare uppdelade i tre sektioner med tvärprofessionella team bestående av biståndshandläggare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och assistent. Professionerna i teamet beslutar utifrån sina uppdrag om behov av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Vi i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra cirka 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboenden, mötesplatser, hemsjukvård, rehabilitering och biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i.
Vi är en attraktiv arbetsgivare som möjliggör för hemarbete när verksamheten tillåter. Malmö stad uppmuntrar även till en sund livsstil genom att erbjuda friskvårdsförmåner.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/Jobb.htmlÖvrig information
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur.
Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska.
Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Läs mer om finskt förvaltningsområde här:https://malmo.se/finsktforvaltningsomrade Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261489". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Kalendegatan 1 (visa karta
)
211 35 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig företrädare, Vårdförbundet
Jacqueline Mkada jacqueline.mkada@malmo.se +46768553534 Jobbnummer
10006398