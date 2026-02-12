Vikarierande sjuksköterska till avdelning 22, PVS
Vi söker nu en sjuksköterska för ett föräldravikariat som vill vara med och forma framtidens psykosvård.
Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, bildar en ny verksamhet - Psykosvård Stockholm där alla öppenvårdsmottagningar och heldygnsvårdsavdelningar för patienter med psykossjukdom samlas inom den nya verksamheten.
Avdelning 22 är placerad på S:t Görans sjukhusområde, centralt beläget på Kungsholmen, här har du nära till stadens puls och goda kommunikationsmöjligheter. Avdelningen har 16 vårdplatser varav en är reserverad för självvald inläggning. Det är ett spännande arbete där sjuksköterskor står för in- och utskrivning av patienten.
Vi är måna om att förmedla en humanistisk värdegrund och skapa en värdig vårdmiljö för våra patienter. Avdelningen är multiprofessionell och består av sjuksköterskor, skötare, läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator. Genom att erbjuda motivationssamtal, uppmuntrar vi våra patienter till aktiviteter, motion och goda matvanor. Avdelningen erbjuder; arbetsterapi, regelbundna promenader och träning på klinikens gym. Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig med intresse för patienter med psykosdiagnos. Du är en positiv person som tillsammans med oss vill bidra till avdelningens utveckling. Som sjuksköterska har du en central roll som arbetsledare med huvudansvar för den psykiatriska omvårdnaden. Arbetsuppgifter på avdelningen är bland annat att erbjuda samtal, delta/leda vårdplanering, medicinhantering, provtagning och dokumentation i datajournalsystemet TakeCare. I arbetet ingår även ett nära samarbeta med Alvik öppenvårdsmottagning.
Psykiatrin utvecklas kontinuerligt och Norra Stockholms psykiatri strävar hela tiden efter moderna och innovativa arbetssätt, därför är delaktighet i avdelningarnas kvalitets- och utvecklingsarbete en självklarhet för våra medarbetare. Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med intresse för psykossjukdom i såväl det akuta skedet som mer långsiktigt. Tidigare erfarenhet inom psykiatrisk vård eller specialistutbildning inom psykiatri är meriterande, men inget krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Som person är du innovativ, lösningsfokuserad och ansvarstagande. Du har god samarbetsförmåga och är lojal mot ditt uppdrag men framför allt stort intresse för att arbeta med psykospatienter. Anställningsvillkor
Dina förmåner hos oss:
• Flextid
• Kompetensutveckling
• Fri sjukvård i öppenvård
• Generöst friskvårdsbidrag (5000 kr/år).
Introduktionen skräddarsys efter individuella behov.
Vi ser med glädje fram emot din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
