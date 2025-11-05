Vikarierande sjuksköterska sökes till Soltorp, Norlandia Äldreomsorg
Vill du vara med och utveckla framtidens äldreomsorg tillsammans med oss? Är du sjuksköterska och har ett stort engagemang och en vilja att bidra till att våra boende får en kvalitativ vård och omsorg? Då är du vår nya kollega!
Vad innebär jobbet som sjuksköterska på Norlandia Äldreomsorg?
En sjuksköterska på Norlandia Äldreomsorg är en värdefull nyckelperson och vi söker dig som är skicklig i din yrkesroll och som tycker om att möta människor i olika situationer. Tillsammans i teamet med omvårdnadsuppgifter, rehab och chef samverkar vi kring den boende för att ge ett gott liv varje dag.
Den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad. Det omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet grundat i en humanistisk människosyn. Du ansvarar för att våra boendes behov av hälso- och sjukvård tillgodoses.
Som sjuksköterska ansvarar du för och leder omvårdnadsarbetet. Detta innebär att självständigt, i teamsamverkan och i partnerskap med den boende och dennes närstående ansvara för bedömning, diagnostik, planering, genomförande och utvärdering av omvårdnaden. En viktig uppgift är också att handleda, stödja och utbilda övrig omvårdnadspersonal och vara ett gott föredöme för dina kollegor.
Du arbetar med omtanke i allt du gör med stort eget ansvar och har förmågan att prioritera och leda andra även vid förändrade omständigheter. Flexibilitet och kollegialt samarbete är av stor vikt i uppdraget.
Om Soltorp ÄldreboendeSoltorp Äldreboende ligger centralt i Sollentuna med promenadavstånd till Sollentuna centrum. Verksamheten omfattar 41 lägenheter och är fördelat på fem enheter med inriktning kognitiv sjukdom.
För mer information om vårt äldreboende besök Soltorp Äldreboende i Sollentuna, Norlandia Äldreomsorg.
Vi erbjuder digKompetensutveckling
Friskvårdsbidrag
Rabatter och erbjudande på våra hotell och stuganläggningar samt rabatt på Norwegianfly
Systematiskt arbete för att nå den bästa arbetsmiljön där vi tillsammans skapar en trivsam arbetsplats med stor arbetsglädje
Kollektivavtal via arbetsgivarorganisation Almega Bransch F vilket även omfattar pensionsavsättning och försäkring
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som vill göra skillnad och vill bidra till att skapa ett Gott Liv - Varje dag för våra boende. Du ska trivas med att samarbeta med andra samt ha en förmåga att anpassa din kommunikation utifrån mottagaren. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat och delar vår värdegrund.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som sjuksköterska inom äldreomsorg
Du behöver ha god kunskap om hälso- och sjukvårdens regelverk
Du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift
Vi ser gärna att du har kunskap att dokumentera utifrån ICF och KVÅ
Vi vill att du har god kännedom om de nationella kvalitetsregister som är aktuella för verksamheten
Övrig information Anställningsform: vikariat, deltid
Omfattning: 85%
Arbetstid: dag, kväll och helg
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2025-12-19
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Verksamhetschef: Wenche Bäckman
Telefonnummer: 076-882 59 53
E-postadress: wenche.backman@norlandia.com
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norlandia Care AB
(org.nr 556576-2266), https://norlandia.se/ Arbetsplats
Norlandia Äldreomsorg Kontakt
Wenche Bäckman wenche.backman@norlandia.com Jobbnummer
9590011