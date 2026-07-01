Vikarierande sjuksköterska/distriktssköterska till vårdcentralen Ingelstad
Region Kronoberg, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Växjö Visa alla sjuksköterskejobb i Växjö
2026-07-01
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I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
Välkommen till primärvården! Vår idé är enkel: när du behöver oss finns vi här. Tillsammans skapar vi en primärvård som gör skillnad för generationer. Primärvården består av 21 offentligt drivna vårdcentraler, 1177, primärvårdsrehab, familjehälsan och En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa. Vi är en verksamhet i ständig utveckling, med målet att vara nära kronobergaren – genom hela livet. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för våra patienter – att kronobergarna får rätt vård och behandling, i rätt tid av bästa möjliga kompetens.
På Vårdcentralen Ingelstad erbjuder vi en bred och sammanhållen vård, med patienten i fokus, med hög tillgänglighet för våra 5200 listade patienter. Vi arbetar för kontinuitet och tillgänglighet som ledord och strävar efter att skapa trygga vårdrelationer.
Vi är en mindre arbetsgrupp på 15 personer, ett gott gäng som tillsammans arbetar för att skapa en positiv arbetsmiljö genom arbetsglädje och utveckling. Vi är måna om utbildning av nya kollegor i alla professioner och delar med oss av vår kunskap för att lära av varandra.
Vi söker nu två engagerade och kunniga sjuksköterskor eller distriktssköterskor som vill arbeta hos oss på vikariat i cirka ett år.
Välkommen till vårdcentralen Ingelstad!
Vad vi erbjuder:
•Ett varierat arbete under vikariatet: Hos oss får du ett omväxlande arbete där du möter patienter i olika åldrar och med varierande behov. Du får möjlighet att använda din kompetens inom både rådgivning, mottagningsarbete och andra delar av verksamheten.
• Utveckling och lärande: Även under vikariatet erbjuder vi möjligheter till kompetensutveckling genom exempelvis utbildningsdagar, föreläsningar och lärande tillsammans med kollegor.
• En trygg och stöttande arbetsmiljö: Du blir en del av ett team som värdesätter samarbete, kunskapsutbyte och ett gott arbetsklimat. Vi strävar efter att du snabbt ska känna dig hemma hos oss.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska eller distriktssköterska arbetar du med sedvanliga uppgifter inom primärvård. Det innebär bland annat telefonrådgivning, egen mottagning samt hälsofrämjande och förebyggande arbete. Du arbetar även med patientutbildning, sårvård och provtagning.
Du möter patienter i olika situationer och bidrar med din kompetens i såväl planerade som akuta vårdkontakter.
Det finns även möjlighet att arbeta vid vår jourläkarcentral under kvällar och helger. Introduktion erbjuds för att du ska känna dig trygg i arbetet, och uppdraget delas med flera kollegor.
Som mindre vårdcentral är vi beroende av ett gott samarbete, flexibilitet och förtroende för varandra något som är särskilt viktigt under ett vikariat.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska. Erfarenhet från primärvård och diabetesvård är meriterande.
• Har ett engagerat och empatiskt förhållningssätt samt ett genuint intresse för att möta människor i olika livssituationer.
• Är flexibel, tar ansvar och trivs med att samarbeta och bidra där det behövs.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Urval och intervjuer sker löpande varmt välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse, upphör: 2027-10-31 .
Arbetstid: Dagtid.
Inför anställning begärs utdrag av misstanke- och belastningsregistret av arbetsgivaren.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
För att läsa mer om gällande kollektivavtal och ingångslön: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 450/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
Södra Järnvägsgatan 1 (visa karta
)
355 71 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Primärvården Kontakt
HR-konsult
Lisa Bark lisa.bark@kronoberg.se Jobbnummer
9987935