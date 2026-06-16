Vikarierande sjuksköterska 12 mån till hemsjukvården Stuvsta vårdcentral
Praktikertjänst Aktiebolag / Sjuksköterskejobb / Huddinge Visa alla sjuksköterskejobb i Huddinge
2026-06-16
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Information om arbetsplatsen
Stuvsta vårdcentral är en del av Praktikertjänst och arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Vi är idag runt 70 anställda och har drygt 22 000 listade patienter. Hos oss jobbar du i ett bra arbetsklimat med god sammanhållning såväl inom som mellan respektive yrkesgrupp. Vårdcentralen ligger centralt i Stuvsta centrum, nära pendeltåg och bussar. Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Vi är i nuläget 12 medarbetare i hemsjukvården, därav fyra sjuksköterskor och en hemsjukvårdsläkare. Som sjuksköterska i hemsjukvården ansvarar du bland annat för patientens vårdplanering, uppföljning av mående samt läkemedelsuppföljning. Du har tät avstämning med undersköterskor och läkare kring patientens mående. Som sjuksköterska arbetar du utifrån ett helhetsperspektiv med patientens hälsa i fokus och målsättning är att ge patienten en personlig, säker och trygg vård i hemmet.
Vi arbetar i team tillsammans med andra professioner såsom distriktssköterskor, läkare och undersköterskor och har ronder tillsammans med dietist, fysioterapeut och arbetsterapeut. Profil
Vi söker dig som är sjuksköterska eller distriktssköterska för ett vikariat från augusti och ett år framåt, eventuellt med möjlighet till viss förlängning.
Som person är du engagerad, empatisk, självgående och har god samarbetsförmåga. Du är flexibel och ansvarstagande gällande både ditt arbete och verksamheten och har förmåga att arbeta strukturerat under perioder av högre arbetsbelastning.
Det är meriterande om du har erfarenhet av basal hemsjukvård och kunskap om journalsystemet TakeCare. Körkort är dock ett krav.
Anställning och ansökan
Vikariat augusti 2026 till och med augusti 2027, eventuellt med möjlighet till viss förlängning. Månadslön. Arbetstid dagtid helgfria vardagar.
Maila din ansökan till enhetschef Isabella Nilsson Ehn: isabella.ehn@ptj.se
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Stuvstatorget 10 (visa karta
)
141 40 HUDDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Praktikertjänst Vård, Praktikertjänst Stuvsta Vårdcentral Kontakt
enhetschef hemsjukvård
Isabella Nilsson Ehn isabella.ehn@ptj.se Jobbnummer
9965366