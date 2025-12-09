Vikarierande sånglärare till Kulturskolan i Hässleholm
2025-12-09
Älskar du att inspirera barn och unga genom musik? Nu har du chansen att bli en del av vårt kreativa team på Hässleholms Kulturskola!Publiceringsdatum2025-12-09Om tjänsten
Som sånglärare hos oss får du undervisa barn och ungdomar både individuellt och i små grupper.
Du blir också en del av vårt rytmikarbete i förskoleklass - en fantastisk möjlighet att väcka musikglädje redan från start!
Undervisningen sker i våra lokaler i centrala Hässleholm och på olika skolor i kommunen efter skoltid, vilket ger en varierad och dynamisk arbetsmiljö.
Anställningsform: Vikariat
Period: 7 januari 2026 - 12 juni 2026
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en arbetsplats som värnar om trivsel, hälsa och arbetsglädje. Du får bland annat:
Friskvårdsbidrag
Möjlighet att byta semesterdagstillägg mot extra lediga dagar
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Musikpedagogisk utbildning (I/E) vid musikhögskola eller likvärdig kompetens
God samarbetsförmåga och erfarenhet av projektarbete med större produktioner
Bred musikalisk kompetens och vana vid olika musikstilar
Vill du vara med och skapa musikglädje i Hässleholm?
Skicka in din ansökan och bli en del av vårt engagerade team!Övrig information
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning. Tjänsten tillsätts under förutsättning att vederbörliga beslut fattas.
Då det förekommer arbetsuppgifter som kan komma att kräva signering av specifika dokument
förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR-administratör Simon Priebe för vidare information kring hur du ansöker.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Kulturskolan är en kommunal verksamhet för barn och ungdomar som vill fördjupa sig i estetiska ämnen. På Kulturskolan arbetar 23 lärare och undervisning sker på Kulturskolan och ute på flera av kommunens skolor efter skoltid. Varje vecka deltar omkring 700 elever i undervisning hos oss varav 350 elever medverkar i ett 20-tal grupper och ensembler. Varje år genomför vi olika typer av evenemang och konserter. Vi undervisar i ett 20-tal instrument, show & musikal, bild och serieteckning.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/763". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms kommun
(org.nr 212000-0985) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Kulturskolan Kontakt
Mattias Östling Lundgren 0451-268693 Jobbnummer
9636270