Vikarierande säljare 75% till Smarteyes Malmö city
2025-08-15
Har du en driven, mål- och resultatorienterad personlighet som är nyfiken på att utvecklas inom sälj och optik? Vill du hänga med oss på vår resa och tillsammans med dina kollegor arbeta för genuina kundmöten som leder till god synhälsa för alla? Vill du jobba på en av Sveriges bästa arbetsplatser? Då är detta en tjänst för dig!
Vårt erbjudande
Passion, enkelhet och omtanke är viktiga ledord, vilket utgör grunden i vårt arbete och bygger vår kultur. Smarteyes erbjuder en arbetsplats där delaktighet och samarbete har en betydande roll i det dagliga arbetet. För oss på Smarteyes är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Din åsikt är därför betydelsefull och du kommer att ha stora möjligheter att påverka och utveckla din arbetsplats.
Ditt uppdrag
Vi på Smarteyes söker nu en säljare till vår butik på Spångatan i Malmö city. Som säljare är dina främsta arbetsuppgifter att ansvara för butikens dagliga drift, utföra mätningar av glasögon, synfel samt ögats tryck. Du kommer att justera glasögon, utföra enklare reparationer och instruera kring hantering av glasögon och linser. Vidare kommer du att assistera kunder vid val av båge.
Vad vi söker
Vi ser gärna att du har erfarenhet från detaljhandeln, är bra på att samarbeta och kommunicera på ett rakt och tydligt sätt med både kunder och kollegor. Som person är du social, positiv och serviceinriktad vars främsta drivkraft är att vilja hjälpa våra kunder och ge dem en positiv kundupplevelse. Du trivs att arbeta i ett högt tempo, är ansvarstagande, resultatorienterad och förändringsbenägen. Du är vidare stilintresserad och tycker om att ständigt utvecklas, både individuellt och i team.
Om Smarteyes
Engagerade och välmående medarbetare är Smarteyes viktigaste tillgång och vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö och kultur där alla våra medarbetare trivs över tid. Smarteyes är en arbetsplats där delaktighet och samarbete har en betydande roll i det dagliga arbetet. Vi följer upp medarbetartrivsel och engagemang på veckobasis för att alltid veta hur vår organisation mår. Hur stolta och glada vi är över hur väl våra medarbetare trivs berättar vi gärna mer om!
Smarteyes är en av Sveriges snabbast växande optikerkedjor som även finns i Danmark. Ända sedan starten 2007 har vi på Smarteyes haft en lite annorlunda syn på glasögon, vi ser dem nämligen som någonting mer än ett synhjälpmedel - vi ser dem även som en modeaccessoar. Genom effektiva inköp och god design erbjuder vi ett brett sortiment modeglasögon till attraktiva priser i våra 71 butiker i Sverige. Sedan 2022 ingår vi i Synoptik A/S samt EssilorLuxottica, och ser mycket framemot att fortsätta utveckla framtidens optik tillsammans!
Läs mer om oss på www.smarteyes.se
Start: Omgående
Omfattning: Deltid, 75%
Anställningsform: Vikariat till och med september 2026
Ort: Malmö
Lön: Enligt avtal
Kontaktperson: Marie Tretinjak på marie.tretinjak@smarteyes.se
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten tillsätts så snart vi hittat rätt matchning!
