Vikarierande rekryteringspartner till rekryteringsenheten
Region Gävleborg / Administratörsjobb / Gävle Visa alla administratörsjobb i Gävle
2025-09-29
Hos oss på Rekryteringsenheten blir du en del av ett engagerat team som spelar en nyckelroll i att skapa ett enhetligt, effektivt och kvalitetssäkert rekryteringsarbete i hela Region Gävleborg. Tillsammans stöttar och vägleder vi rekryterande chefer genom hela processen. Vi använder kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa bästa möjliga matchning och arbetar ständigt med att utveckla verktyg, utbildningar och arbetssätt som gör rekryteringen både enklare och mer effektiv. Vi stärker vårt arbetsgivarvarumärke, utvecklar marknadsföring och driver aktiviteter såsom mässor och event för att attrahera de bästa talangerna. Vår arbetsplats präglas av samarbete, utveckling och en ständig strävan efter förbättring.
Nu söker vi en vikarierande rekryteringspartner för ett kortare uppdrag tom 2026-05-31. Kom och gör skillnad tillsammans med oss!Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Som rekryteringspartner får du möjlighet att arbeta nära våra verksamheter inom Region Gävleborg. Du kommer att stötta chefer i hela rekryteringsprocessen och rekrytera medarbetare till en mängd olika områden, från hälso- och sjukvård till verksamhetsstöd. Tillsammans med rekryterande chefer leder och samordnar du processerna, samtidigt som du erbjuder kvalificerat stöd och vägledning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• driva samtliga moment i rekryteringsprocessen, från framtagande av kravprofil, skriva och publicera annons till att göra urvalsarbete, hålla intervjuer och ta referenser
• vara ett värdefullt konsultativt stöd till cheferna runt om i organisationen.
Hos oss får du
• möjlighet att arbeta upp till 50 % på distans
• en omväxlande och rolig arbetsdag tillsammans med härliga kollegor
• ingå i ett team av engagerade och stöttande kollegor där du alltid har någon att rådfråga.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. Läs mer om våra förmåner på Region Gävleborgs hemsida!https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/ Kvalifikationer
Som rekryteringspartner hos oss trivs du i en roll där samarbete och självständighet går hand i hand. Du har lätt för att skapa goda relationer och uppskattar att arbeta tillsammans med både kollegor och kunder. Samtidigt är du självgående och tar initiativ för att driva dina uppdrag framåt på ett effektivt sätt. Din flexibilitet gör att du snabbt kan anpassa dig efter olika behov och situationer och med ditt serviceinriktade förhållningssätt strävar du alltid efter att skapa en positiv upplevelse för dem du möter.
För att lyckas i rollen behöver du
• ha erfarenhet av rekrytering som huvuduppdrag
• självständigt kunna driva flera rekryteringsprocesser parallellt med varandra
• ha erfarenhet av att arbeta utifrån kompetensbaserad rekrytering som metod.
Har du erfarenhet av arbete med rekrytering i offentlig förvaltning och/eller erfarenhet av att ha arbetat med och administrerat arbetspsykologiska tester i testverktyget Assessio så är detta meriterande.
I denna process har vi valt att använda oss av urvalsfrågor för att lära känna dig bättre. Du behöver därför inte skicka in något personligt brev. Tester kan även komma att användas som urvalsmetod.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
