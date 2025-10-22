Vikarierande rekryterare med driv och fingertoppskänsla!
Industri Support Värmland AB / Administratörsjobb / Arvika Visa alla administratörsjobb i Arvika
2025-10-22
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Industri Support Värmland AB i Arvika
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-22Om tjänsten
Vill du göra skillnad - på riktigt? Hos Industrisupport får du chansen att arbeta nära spännande industriföretag och samtidigt bli en viktig del av ett engagerat team. Sedan 1999 har vi varit en trygg och uppskattad partner inom rekrytering och bemanning till tillverkningsindustrin i Värmland och Närke. Nu söker vi en vikarierande rekryterare till vårt kontor i Arvika - en roll där du får frihet att påverka, möjlighet att växa och där din kompetens verkligen tas tillvara.
Vill du vara med och göra skillnad under ett vikariat hos oss? Välkommen med din ansökan! Start omgående!Dina arbetsuppgifter
I rollen som rekryterare får du ett varierat och utvecklande uppdrag. Du arbetar nära våra kunder och ansvarar för hela rekryteringsprocessen - från kravprofil och annonsering till search, intervjuer och kvalificering. Du har regelbundna avstämningar med dina kunder och ansvarar även för personalen du rekryterat. Tjänsten är ett vikariat med placering på vårt huvudkontor i Arvika.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har relevant utbildning och trivs i ett högt tempo. Du är självgående, initiativrik och gillar att ha många bollar i luften. Du är social, gillar kundkontakt och har inga problem med att arbeta administrativt framför datorn. Du behärskar svenska i tal och skrift och har B-körkort - då tjänsten innebär besök ute hos våra anställda på kundföretagen. Har du dessutom ett öga för bild och text är det ett stort plus - då kan du även få bidra till vår hemsida, våra sociala medier och vår marknadsföring.
Bli en del av IndustriSupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika samarbeten mellan företag och kompetenta medarbetare. Vi är specialiserade på rekrytering och bemanning inom en rad olika yrkesområden, och erbjuder långa kontrakt både på kollektiv- och tjänstemannasidan.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta på olika arbetsplatser, lära dig nya arbetsuppgifter och bygga ditt eget nätverk av värdefulla kontakter - allt inom tryggheten av en stabil anställning. Vi tror på att personalen är företagets viktigaste tillgång och arbetar aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där varje individ kan växa och trivas.
Vi erbjuder förmåner som kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Genom att satsa på din personliga utveckling i arbetslivet strävar vi efter att vara en arbetsgivare som du kan lita på och trivas med under lång tid.
Vår framgång bygger på långsiktiga och starka relationer - både med våra medarbetare och våra kunder. Vår personal utmärker sig genom sin omfattande kunskap, sitt starka engagemang och sin genuina vilja att skapa framgång - för dig som kandidat och för de företag vi samarbetar med.
Läs mer om oss på www.industrisupport.com Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2899". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), http://www.industrisupport.com/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Berndt Levin berndt.levin@industrisupport.com 070-190 73 66 Jobbnummer
9569903