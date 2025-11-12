Vikarierande Rättsvårdsexpert till Placeringssektionen,
2025-11-12
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Placeringssektionen ingår i kapacitetsenheten vid avdelningen för anstalt, häkte och frivård vid huvudkontoret. Placeringssektionen handlägger och beslutar om placering i anstalt och omplacering mellan anstalter, placering av dömda som inte är frihetsberövade samt beslut om särskilda villkor. Vidare beslutas om uppskov med verkställigheten och om efterlysning av dömda som inte är frihetsberövade och som inte inställt sig frivilligt. Placeringssektionen har även till uppgift att samordna och utveckla praxis inom ansvarsområdet samt driva frågor gällande placering på nationell nivå. Till sektionen hör också ett kansli.
Placeringssektionen består av omkring 53 medarbetare med placering i Stockholm.
Som rättsvårdsexpert vid placeringssektionen, gruppen för inte frihetsberövade klienter och kansli, består arbetsuppgifterna i huvudsak av att vidta åtgärder för placeringsprocessen avseende dömda som inte är frihetsberövade, såsom utföra verkställbarhetskontroll av domar, besluta om placering i anstalt, uppskov samt förpassning och efterlysning.
Samverkan sker i hög utsträckning med olika delar av Kriminalvården samt med Polismyndigheten, Migrationsverket och andra externa aktörer. I arbetet ingår även att ge stöd, råd och utbildning i frågor rörande placering till regional och lokal nivå.Kvalifikationer
För att passa i rollen behöver du arbeta bra med andra människor. Du har väl grundade och tydliga värderingar och förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv. Du har förmåga att anpassa dig till ändrade omständigheter och tar ansvar för din uppgift. Det är även viktigt att du trivs med att sätta upp mål för dig själv och arbetar hårt för att uppnå dem.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer som relevant
* Erfarenhet av ärendehandläggning och beslutsfattande inom myndighet
* Erfarenhet av arbete inom rättsväsendet
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har:
* Utbildning inom juridik, kriminologi eller sociologi
* Erfarenhet av placeringsprocessen och domshantering
* Erfarenhet av att göra individuella risk- och behovsbedömningar
* Erfarenhet av arbete inom Kriminalvård
* Erfarenhet av att arbeta med brottmålsdomar
* Kunskap om kriminalvårdens klientsystem
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
