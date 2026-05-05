Vikarierande psykolog till Dagvård och intensiv öppenvård barn och unga
2026-05-05
Är du legitimerad psykolog och intresserad av att arbeta med patienter med ätstörningar? Då är det här en tjänst för dig! Vi erbjuder ett ettårigt vikariat i en stimulerande och trivsam verksamhet där hela familjen står i fokus.
Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) är en av de största specialistklinikerna i världen för patienter med ätstörningar och tar emot patienter i alla åldrar.
Vi har en väl utvecklad verksamhet med digital vård, öppenvård, intensiv öppenvård, dagvård, heldygnsvård och nationell högspecialiserad vård för både vuxna, barn och ungdomar. Idag är vi drygt 300 anställda. Vår öppenvård och dagvård finns på Södermalm och vår heldygnsvård på Danderyds sjukhus.
Dagvård barn och unga är en enhet för familjer med barn under 18 år som är i behov av ett mer intensivt stöd än vad öppenvården kan erbjuda. Vi arbetar med familjebaserad behandling (FBT), den behandlingsmetod som i dagsläget har starkast forskningsstöd och rekommenderas som förstahandsval för barn och ungdomar med ätstörningar. Behandlingen bygger på föräldrarnas aktiva engagemang och genomförs i öppenvård, där hemmiljön ses som gynnsam för tillfrisknande. I den inledande fasen ligger fokus på att häva svält och bryta beteenden som vidmakthåller ätstörningen.
Här ingår också ett specialiserat team för patienter med ARFID, som behandlas i enlighet med KBT-AR.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder dig ett intressant arbete till en enhet som fortfarande är under utveckling. Du möter ett brett spektrum av diagnoser, vilket gör arbetet stimulerande och lärorikt. Du kommer bli bra på ätstörningsbehandling (om du inte redan är det!) och ge behandling i enlighet med evidens för patientgruppen. Det kommer finnas möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning utefter verksamhetens behov.Publiceringsdatum2026-05-05Dina arbetsuppgifter
Du som psykolog kommer med andra kollegor, bestående av vårdutbildade i kategori undersköterska/sjuksköterska ansvara för ett antal familjer tillsammans, där ni i teamet samverkar kring dessa och lägger upp ett vårdinnehåll. Stort fokus ligger på måltidsituationer, att få till viktåterhämtning och mer välfungerande strategier inom familjerna. Du kommer att bedriva psykologiskt behandlingsarbete såväl individuellt som i grupp. I arbetsuppgifterna ingår även kliniska bedömningar och samarbete med SCÄs övriga enheter såsom öppenvården för barn samt med heldygnsvård. Du kommer att delta i behandlingskonferenser, handledning och metodutveckling tillsammans med övrig personal på enheten.
Anställningsform:
Vikariat 1 år
Heltid, 40 timmar/vecka, måndag-fredag
Kvalifikationer:
Du är legitimerad psykolog.
Det är meriterande om du har du erfarenhet av ätstörningsvård, familjebaserad terapi, och/ eller evidensbaserade behandlingsprotokoll inom KBT-spektrat. Det är en fördel om du är skicklig på psykiatrisk bedömning, differentialdiagnostik och beteendeanalys.
Personliga egenskaper:
Då arbetet till stor del sker i team, så läggs stor vikt vid god samarbetsförmåga med betoning på laganda. Du har ett starkt intresse för evidensbaserad vård och trygg i att möta människor i kris. Hos oss behöver du vara prestigelös i det du gör och ha god förståelse för att patientgruppen kan vara utmanande och därmed krävs ofta stöd från arbetsgruppen, för att tillsammans hitta bra lösningar framåt. En bonus är om du som person som tycker om att ta ansvar och en vilja att driva ett enhetens utvecklings-och förbättringsarbete framåt. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Våra förmåner:
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård upp till högkostnadsskyddet, extra ersättning vid föräldraledighet, avtalspension samt försäkringar. Vi tillämpar även flextid, friskvårdstimme och har 5000 kr i friskvårdsbidrag/kalenderår.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan redan idag!
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Psykiatri, Stockholms Centrum för Ätstörningar (SCÄ) Kontakt
Isabel Fernandez, vikarierande enhetschef 070-2578363 Jobbnummer
9892072