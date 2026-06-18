Vikarierande Projektledare inom lärande till Brights!
Academic Work Sweden AB / Kulturjobb / Stockholm Visa alla kulturjobb i Stockholm
2026-06-18
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Vill du hjälpa några av Nordens största organisationer att bygga kompetenserna som avgör om de lyckas i framtiden? På Brights hjälper vi organisationer att lyckas med sina viktigaste transformationer genom upskilling och reskilling. När teknik, AI och nya affärsmodeller förändrar arbetslivet snabbare än någonsin hjälper vi våra kunder att bygga de förmågor som krävs för att lyckas – på riktigt. Nu söker vi en Projektledare inom lärande för ett föräldravikariat om 12 månader. Vi letar efter en person som förstår pedagogik och beteendevetenskap, och är en utpräglad doer som älskar att se projekt gå från plan till konkreta resultat.Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
I rollen leder du lärandeprojekt från behovsanalys till genomförande och effektmätning – nära kund, i komplexa transformationer och med fokus på verklig affärspåverkan. Du arbetar nära kunder för att förstå utmaningar, identifiera kritiska kompetensbehov och designa lärandelösningar som leder till förändrade arbetssätt och verklig effekt. Rollen kombinerar projektledning, lärandedesign, facilitering och strategisk kunddialog. Du driver flera parallella projekt och arbetar nära både kunder, utbildare och interna experter.
I rollen som Projektledare är du ansvarig för projektledning genom hela livscykeln, det innebär allt från att ansvara för budget, planering och genomförande av projekt från start till mål, inklusive uppföljning och mätning av effekt. Du kommer dessutom att genomföra behovsanalyser, kompetenskartläggningar och utforma lärandelösningar samt säkerställa hög kvalitet i leveranser. Som Projektledare kommer du även leda workshops och utbildningsinsatser samt stötta kunder, deltagare och utbildare där du fungerar som en strategisk partner till kunden inom kompetensutveckling för att bygga rätt förmågor. Du kommer löpande bygga nya kundrelationer, utveckla befintliga samarbeten och arbeta nära olika intressenter.
Du blir en del av vårt svenska team och samarbetar även internationellt med kollegor i Finland, Norge och Tyskland. Detta är ett föräldravikariat på 12 månader där vi ser goda chanser till förlängning.
Du erbjuds
En möjlighet att utveckla din kompetens genom varierande projekt och kunduppdrag i enn meningsfull roll i ett växande bolag där du får påverka och se resultat av ditt arbete. Hos Brights får du frihet att testa nytt, påverka arbetssätt och bidra till utvecklingen av verksamheten.
Flexibelt hybridarbete och kontor i Stockholm (Hagastaden), en extra semestervecka utöver ordinarie semesterdagar, kollektivavtal samt extra semesterdagar vid längre anställning samt friskvårds- och kulturförmåner för att stötta ditt välmående.
Hos Brights får du kombinera strategi, lärande och förändring i en roll där du snabbt får stort ansvar och möjlighet att påverka. Du arbetar nära kunder i transformationsprojekt och får utvecklas i ett entreprenöriellt bolag med internationellt samarbete.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Projektledare driver du projektledning genom hela livscykeln. Du kommer ansvara för budget, planering och genomförande av projekt från start till mål, inklusive uppföljning och mätning av effekt. Du kommer göra detaljerade behovsanalyser, kompetenskartläggning och utforma lärandelösningar och säkerställa hög kvalitet i leveranserna till kund.
Du kommer dessutom leda workshops och utbildningsinsatser samt stötta kunder, deltagare och utbildare där du fungerar som en strategisk partner till kunden inom kompetensutveckling för att bygga rätt förmågor. En viktig del av rollen är att bygga nya kundrelationer, utveckla befintliga samarbeten och arbeta nära olika intressenter.
Leda lärandeprojekt från behovsanalys till genomförande och effektmätning.
Designa och utforma lärandelösningar, leda workshops och utbildningsinsater.
Stötta kunder, deltagare och utbildare som en strategisk partner.
Bygga nya kundrelationer och utveckla befintliga samarbeten.
Ansvara för budget, planering och genomförande av projekt.
Vi söker dig som
Har utbildning inom beteendevetenskap eller Human Resource Management.
Minst två års erfarenhet av utbildningsrelaterade roller, t.ex. som administratör eller koordinator.
Avancerad kunskap i svenska och engelska i tal och skrift, då båda språket används dagligen i rollen.
God kunskap inom lärandedesign.
Erfarenhet av workshopfacilitering.
Erfarenhet av projektgenomförande och uppföljning.
Förmåga att utföra behovsanalyser och kompetenskartläggningar.
God kunskap om strategisk kommunikation och planering.
Grundläggande förståelse för budgethantering.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från teknikintensiva organisationer.
Erfarenhet av förändringsledning.
Utbildning inom pedagogik eller organisationspsykologi.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Målmedveten
Social
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Du är en samarbetsorienterad teamspelare som motiveras av att lära nytt och utveckla din kompetens. Du arbetar strukturerat och proaktivt, ser helheten och ligger steget före. Du har stark förmåga att leda ditt eget arbete och trivs i en föränderlig miljö där du behöver vara lösningsorienterad. Du tycker om att samarbeta med olika typer av intressenter och är skicklig på att omsätta olika perspektiv till konkreta, genomförbara lösningar.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6E1JGI". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
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113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9969754