Vikarierande projektledare för Resurssmart kommun Sjuhärad
2026-04-09
Vi söker en erfaren och engagerad person som kan vikariera som projektledare för Resurssmart kommun Sjuhärad samt på halvtid stödja det övergripande arbetet med den regionala avfallsplanen. Resurssmart kommun Sjuhärad är ett treårigt samverkansprojekt med samtliga kommuner i Sjuhärad och en del i genomförandet av den gemensamma avfallsplanen. Projektets syfte är att minska matsvinn, öka källsortering och minska användningen av engångsprodukter i kommunala verksamheter. Boråsregionens medlemskommuner har gemensamt tagit fram avfallsplanen Mot en cirkulär och hållbar framtid. Genom tydliga mål och gemensamma prioriteringar kraftsamlar kommunerna för att minska avfall, öka återbruk och stärka den cirkulära omställningen i hela Sjuhärad.
Boråsregionen arbetar tillsammans med de åtta medlemskommunerna för att fortsätta utveckla Sjuhärad som en attraktiv och bra region att bo, leva och verka i. Förbundet utgör en viktig plattform för samverkan mellan kommunerna och bedriver verksamhet inom regional utveckling och välfärdsutveckling. Verksamheten arbetar med ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv för att skapa gränsöverskridande möten som främjar samverkan, innovation och nytänkande.
Som vikarierande projektledare i Resurssmart kommun Sjuhärad ansvarar du för att leda och följa upp projektet. Du arbetar i ett team om tre personer och under perioden ligger ett särskilt fokus på att stödja de verksamheter som deltar i projektet samt paketera, sprida och kommunicera projektets resultat och metodik. I arbetet med avfallsplanen ingår att stödja processledaren i planering och genomförande av nätverksträffar och större event, följa upp mål samt stödja kommunerna i deras implementering.
Ditt uppdrag
Planera och följa upp insatser, paketera och sprida projektresultat och arbetssätt
Planera och genomföra platsbesök och workshops i kommunala verksamheter
Stödja kommunala verksamheter i att identifiera behov och testa åtgärder
Facilitera erfarenhetsutbyte och lärande mellan tjänstepersoner och verksamheter
Dina egenskaper
Du är snabbfotad och gillar att omsätta planer och strategier till konkreta insatser. Som person är du utvecklingsorienterad, strukturerad och engagerad samt har lätt att kommunicera och skapa relationer. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska och kan förstå och tillgängliggöra komplex information. Du tycker om att arbeta i team och att stödja människor i deras förändringsarbete. Du är en drivande person, med bred kunskap och erfarenhet inom arbetet med att minska avfall. Som regionutvecklare är du beredd att anpassa ditt uppdrag efter verksamhetens behov. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utbildning/erfarenhet
Du har relevant eftergymnasial utbildning inom exempelvis hållbar utveckling, miljö, cirkularitet eller motsvarande erfarenhet
Du har erfarenhet av att arbeta med frågor som hållbar utveckling, miljö eller cirkularitet i en politisk styrd organisation
Du har erfarenhet av att hålla presentationer inför grupp
Du har erfarenhet av samverkan mellan olika aktörer
Du har erfarenhet av att driva projekt, workshops, leda grupper och nätverk i samverkan
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du bidrar till hållbar regional utveckling
Möjlighet att påverka och utveckla kommunernas arbete mot en hållbar samhällsutveckling
Ett engagerat team och goda samarbetsmöjligheter
Flexibla arbetsformer och goda utvecklingsmöjligheter
Anställningsvillkor
Vikariat heltid, tillträde snarast, till och med 2027-08-31. Lön efter överenskommelse. Huvudsaklig placeringsort är Borås men delar av arbetet utförs i medlemskommunerna. Körkort är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
E-post: info@borasregionen.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Resurssmart kommun".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjuhärads Kommunalförbund
(org.nr 222000-1008)
Skaraborgsvägen 1 A
)
506 30 BORÅS
För detta jobb krävs körkort.
Enhetschef
Anna Laang anna.laang@borasregionen.se 0732-001173
