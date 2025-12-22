Vikarierande pressekreterare till Finansinspektionen
Är du en erfaren pressekreterare som vill arbeta med att planera och genomföra myndighetens mediekommunikation, samt ge service till journalister, stötta talespersoner och bidra till ett proaktivt mediearbete? Då kan det här vara jobbet för dig!
Om jobbet
Finansinspektionen (FI) övervakar finansmarknaden. Vi ser till att banker, försäkringsbolag och andra finansiella företag följer reglerna och att konsumenter inte utnyttjas.
Som pressekreterare arbetar du både strategiskt och operativt. Du hanterar frågor från media, förbereder intervjuer och bistår myndighetens talespersoner. Du hittar och tar initiativ till kommunikationsmöjligheter, skriver pressmeddelanden, tar fram talepunkter och arrangerar presskonferenser. Vid behov fungerar du själv som talesperson.
Du deltar även i planeringen av myndighetens kommunikation och följer med när FI:s ledning medverkar i externa sammanhang. Du ansvarar också för löpande mediebevakning och omvärldsanalys.
Tjänsten är placerad på enheten för extern kommunikation som är en av två enheter på kommunikationsavdelningen. Du samarbetar nära med kollegor på hela avdelningen och på alla verksamhetsområden och staber.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
• har relevant utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• har flerårig erfarenhet av operativt och strategiskt pressarbete
• uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har arbetat med pressfrågor inom offentlig sektor eller i en politiskt styrd organisation
• har erfarenhet från finanssektorn.
Om dig
I det här jobbet behöver du
• ta egna initiativ
• bidra till ett gott samarbete
• se framåt och planera ditt arbete utifrån långsiktiga mål
• agera och ta beslut när det behövs.
FI bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/lediga-jobb/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Sök jobbet
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis. Vi använder urvalsfrågor för en objektiv bedömning på lika villkor och du kan på så vis enkelt söka tjänsten.
Anställningsform:
Anställningen är ett vikariat på cirka 10-12 månader med tillträde omgående enligt överenskommelse.
Omfattning:
HeltidKontaktperson för detta jobb
Vidar Lindgren, enhetschef, 08-408 986 41
Sista ansökningsdag:
Individuell lönesättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
Detta är ett heltidsjobb.
