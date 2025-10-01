Vikarierande personliga assistenter sökes till 60-årig kvinna i Huddinge
Plusfamiljen är ett familjeägt assistansbolag som i närmare 20 år har stöttat människor med funktionsvariation att leva livet fullt ut - på sina egna villkor. Hos oss möter du värme, engagemang och en kultur där vi sätter både kunder och medarbetare först.
Vårt uppdrag är att skapa en personlig och kvalitativ assistans där omtanke, professionalitet och engagemang går hand i hand. Att arbeta hos oss innebär att bli en del av något större - vi gör skillnad för människor som behöver det allra mest.
Vikarierande personliga assistenter sökes till 60-årig kvinna i Huddinge
Nu söker vi vikarier till vår kvinnliga kund i 60 års åldern boende i söderort. Vår kund har en förvärvad hjärnskada sedan många år tillbaka och sitter i rullstol. Hon behöver stöd och hjälp i de flesta moment i vardagen såsom förflyttningar, hygienrutiner, matlagning, träning och skötsel av hemmet. Vår kunds intressen är att se på film, lyssna på ljudböcker, baka, umgås med familj och vänner, promenader, bio, teater, restaurangbesök och vara ute i solen. Med andra ord allt som gör livet härligt.
Som assistent på det här uppdraget så blir du en del av en stor härlig assistentgrupp med kunden i fokus. Vi letar efter dig som är social, självgående, ordningsam, trygg och trivs med att jobba efter fasta rutiner. Självklart önskar vi också att du delar vår kunds intressen.
Nu söker vi dig som vill jobba med något meningsfullt på lång sikt, är ansvarstagande och lyhörd för en annan människas behov. För att söka tjänsten måste du ha fyllt 18 år, kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret "kontroll av egna uppgifter" samt uppge två närliggande referenser. Behärska det svenska språket i tal och skrift. På kundens begäran söker vi endast kvinnliga medarbetare. Ingen tidigare erfarenhet krävs, vi letar efter "rätt" person!
Omfattning av tjänst:
Vi söker nu en person som kan jobba varierande arbetstider dag/kväll/ natt/ helg med start i oktober. Introduktion sker i samband med anställning för att du och kunden ska känna er trygga med varandra. Vi ser gärna att du kan hoppa in vid sjukdom eller ledighet.
Det här erbjuds du:
Många av våra anställda på Plusfamiljen har funnits med oss sedan starten 2006 vilket vi är mycket glada och stolta över! Vi vill att du som anställd ska må bra och känna att ditt jobb är meningsfullt. Som personlig assistent är du otroligt viktig för en annan människa och ibland för en hel familj.
Som en av oss får du:
• En kontaktperson-din chef, finns där för att svara på både praktiska frågor och för att ge stöd.
• Kollektivavtal- det är superviktigt för din trygghet idag men också för din framtid.
• Du är försäkrad och får friskvårdsbidrag.
• Vi stöttar och utbildar dig när du behöver det.
• Du får en fast grundlön per timme.
• Semesterersättning och ob-tillägg utifrån kollektivavtalet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om oss på vår hemsida www.plusfamiljen.se
Läs mer om oss på vår hemsida www.plusfamiljen.se
om varför du ska välja just oss. Sista ansökningsdatum är 1/11 och rekrytering sker löpande. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan dess. Vid frågor kontakta kundansvarig alexander@plusfamiljen.se
