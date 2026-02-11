Vikarierande packsalsmedarbetare sökes till Bonways Terminal i Västerås!
2026-02-11
Just nu letar vi efter nya kollegor som är intresserade av att arbeta som vikarierande Packsalsmedarbetare på vår Terminal i Västerås.
Du bör trivas i ett högt tempo och vara en lagspelare. Du ska vilja vara i en nyckelroll för hela vår verksamhet och trivas med det ansvaret.
Som Packsalsmedarbetare är du med och sorterar och packar morgontidningar och e-handelspaket till vår distributionsverksamhet. Vår verksamhet pågår 7 dagar i veckan året om och arbetstiden är ofta förlagd mellan 18.00 och 23.00. Tidigare starttid och senare sluttid förekommer.
Du kommer att grov- och finsortera våra e-handlespaket med hjälp av en scanner så du bör vara trygg med teknik och ha fullgod syn och hörsel.
Tidningspackningen sker även den i ett högt tempo.
Vi arbetar intensivt under en begränsad tidsperiod och detta ger dig möjlighet att kombinera detta arbetet med exempelvis studier.
Vi söker dig som är noggrann, trivs i ett högt tempo och är villig att göra det lilla extra för att du och ditt team ska leverera i tid och med kvalitet.
Du bör hantera pressade situationer med fokus och kommunicera tydligt med dina kollegor. Fullgod syn och hörsel för din och dina kollegors säkerhet.
Krav - för att kunna jobba hos oss måste du:
-
Vara minst 18 år
-
Ha goda kunskaper i svenska eller engelska
-
Förmåga att hantera scanner och andra tekniska hjälpmedel
-
Inneha ett personnummer
-
Ha arbetstillstånd
-
Truckkort är inget krav men meriterande
Övrig information
Vi på Bonway eftersträvar jämställdhet och mångfald och värdesätter sökande med skilda bakgrunder och erfarenheter.
Lön och förmåner sker enligt Svenska Transportarbetareförbundets kollektivavtal för tidningsdistribution.
Urval och intervju sker löpande. Vänta därför inte för länge med din ansökan utan sök redan idag!
Vi är Bonway
Genom sammanslagningen av fyra distributionsbolag har Bonway blivit Sveriges största utbärningsbolag, med huvudkontor i Malmö och som en del av Bonnier News.
Vi distribuerar tidningar och paket främst under natten, nästan alla dagar i veckan. Som en ledande aktör inom logistik har vi en stark position inom last-mile distribution och rikstäckande logistik. Med över 150 års erfarenhet av tidningsdistribution har vi framgångsrikt expanderat vår verksamhet till paketdistribution, ett område som växer snabbt.
Vi har ett framgångsrikt partnerskap med Early Bird, en ledande aktör inom paketleveranser i Sverige.
På Bonway är vi engagerade i hållbara logistik- och distributionslösningar och arbetar mot att bli helt utsläppsfria. Jämlikhet och inkludering är grundläggande värderingar för oss, och vi strävar efter att skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö. Vi välkomnar mångfald och arbetar tillsammans för att bidra till ett mer inkluderande samhälle.
Bonways absolut främsta tillgång är våra 1 600 medarbetare! Vi hälsar dig välkommen att bli en del av vårt team. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Detta är ett deltidsjobb.
Bonway AB (org.nr 559111-0993), https://bonway.se/
