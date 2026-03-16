Vikarierande operationstandsköterska till käkkirurgiska mottagningen
Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Den käkkirurgiska sektionen med 40 medarbetare omfattar förutom käkkirurgi, käk- och ansiktsröntgen, käkortopedi och orofacial medicin, egen steril- och operationsavdelning och CBCT röntgen. Sektionen bedriver forskning med hög aktivitet i samarbete med Uppsala universitet och flera internationella samarbetspartners inom akademi och industri.
Vår verksamhet är kvalitetscertifierad enligt SS-EN 15224 och ISO 9001. Inom verksamhetsområdet plastikkirurgi och käkkirurgi bedrivs en stor del av sjukhusets högspecialiserade riks- och regionvård samt landstingets två rikssjukvårdsuppdrag, allt i nära samarbete mellan olika specialiteter.
Ditt uppdrag
Assistans vid operationer, behandlingar och utredningar. Intraoral röntgen, panoramaröntgen och patientadministrativt arbete ingår också i arbetsuppgifterna.Publiceringsdatum2026-03-16Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad Tandsköterska. Med intresse och erfarenhet av administration och kliniskt arbete. Du har kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift.
Vi ser positivt om du har erfarenhet av arbete inom kirurgi samt vidareutbildning i käkkirurgisk operationssjukvård för tandsköterskor 15 poäng. Du har erfarenhet att jobba i T4.
Din kompetens
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper där vi vill att du är självgående, strukturerad och har god samarbetsförmåga, eftersom teamarbete - även tillsammans med andra medicinska specialiteter - förekommer dagligen. Du är stabil, lugn och kontrollerad även i pressade situationer, med förmåga att fokusera på rätt saker. Du är mogen, har god självinsikt och gör välgrundade avvägningar genom att väga samman komplex information och prioritera på ett ansvarsfullt sätt. Samtidigt är du medveten om dina egna begränsningar och har ett stort intresse för kontinuerlig utveckling. Goda kunskaper i svenska är en absolut förutsättning.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett vikariat på heltid fram till 2027-05-31, med chans till förlängning samt professionella utvecklingsmöjligheter. Tillträde enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Bitr Sektionschef, Rebecca Nilsson, 018-6174356
Facklig kontakt Vision nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "AS109/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA
