Vikarierande ombud till projektet "Växa tillsammans" med placering i
Stockholm Stadsmissions mötesplats i Vårberg erbjuder personer som lever i socialt eller ekonomiskt utanförskap en trygg mötesplats för gemenskap och stöd. Våra kompetenta medarbetare arbetar tillsammans med basbehovsstöd och stöd till varaktig förändring för våra deltagare. Läs mer om Mötesplats Vårberg här
Nu söker vi dig som vill arbeta som vikarierande ombud i ett projekt som Stockholms Stadsmission driver tillsammans med BRIS.
Om rollen som ombud
Vi söker en erfaren, självständig och projektvan socialarbetare. Huvuduppgift i rollen som ombud är att ge stöttning individuellt och i grupp i syfte att deltagaren ska få sina sociala rättigheter tillgodosedda genom tredje part och/eller kunskap om möjliga handlingsalternativ i förhållande till gällande lagar och regler.
Detta vikariat avser en ombudstjänst som ingår i projektet Växa tillsammans - föräldraskapsstöd för barnets bästa, ett samarbetsprojekt mellan Bris, Stockholms Stadsmission och Sveriges Stadsmissioner Bris som pågår tom 2027.
Projektet syftar till att utveckla ett målgruppsanpassat föräldrastöd för familjer som lever i socioekonomisk utsatthet. Målet med projektet är att ta fram ett stöd som tar hänsyn till hela familjens livssituation och grundas i de behov som barn och föräldrar själva uttrycker. Genom Bris metod Expertgrupp Barn/Vuxen möjliggörs på så sätt barn och föräldrars delaktighet och inflytande i utformningen av stödet.
Som vikarierande ombud i projektet Växa tillsammans ansvarar du och en kollega för att projektplanen i Vårberg efterföljs. Arbetet sker i nära dialog med deltagare, projektledare och projektmedarbetare. Under vissa perioder är arbetet extra intensivt, varför vi söker en person med stor förmåga att planera och strukturera sin tid.
Vid sidan av projektarbetet kommer det också finnas utrymme att arbeta med individuellt stöd (ombudskapsprocess) i ett antal ärenden.
I ombudsrollen ingår dokumentation och du avlastar övriga kollegor vid behov. Verksamheten är i ständig utveckling och vi ser fram emot att du delar med dig av din kunskap i syfte att utveckla verksamheten.
Vi söker dig som har socionomutbildning eller motsvarande högskole-/universitetsutbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Kvalifikationer
Goda kunskaper om samhällets välfärdssystem - uppbyggnad och innehåll
Kunskap om asylprocess, migrationsrätt och/eller socialrätt
Erfarenhet av samarbete med socialtjänst och andra myndigheter
Goda kunskaper i motiverande samtal (MI) och lågaffektivt bemötande (LAB)
Identifierar dig med Stockholms Stadsmissions värdegrund
Meriterande:
Erfarenhet av socialt rättighetsarbete och individuellt stöd till personer som lever i utsatthet.
Lokal förankring i Vårberg och/eller erfarenhet av att arbeta med barn, unga och familjer i området.
Erfarenhet av att arbeta med föräldrastödsprogram såsom Föräldraskap i Sverige (FÖS), ABC eller liknande.
Du trivs med att arbeta i en dynamisk miljö, och är kreativ, driven och lösningsorienterad. Samverkan med kollegor, intressenter och företrädare olika samhällsfunktioner/myndigheter utgör en stor del av arbetet. Det är viktigt att du har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi erbjuder
Tjänsten är ett föräldravikariat under perioden 260901-270831 med placering vid Mötesplats Vårberg.
Arbetstidsmått 40tim/vecka. Helgarbete kan förekomma.
Tillträde 1 september 2026 eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder en öppen och välkomnande arbetsplats med engagerade och prestigelösa kollegor. Tillsammans arbetar vi för att göra skillnad för de människor Stockholms Stadsmission möter och vi vågar lova att du kommer se att dina insatser ger stor utväxling för de verksamheter du arbetar med.
AnsökanI denna rekrytering har Stockholms Stadsmission valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. Istället ställer vi urvalsfrågor vid ansökan för att få veta mer om din motivation/intresse samt hur väl du uppfyller tjänstens kravprofil.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör vi genom att arbeta med social omsorg, utbildning och arbetsintegration. Något som vi gjort ända sedan 1853 då vi bildades för att hjälpa dem som hade det sämst i samhället.
Vårt mål är att alla ska få nya livschanser, stärka sin egenmakt och vara delaktiga i samhället. Stockholms Stadsmission erbjuder människor akut hjälp, råd och stöd till sociala rättigheter, boende, arbetsträning samt utbildning för att förebygga och bryta utanförskap. Vårt främsta verktyg är att människor stärker sin tro på sig själva och sin egen förmåga. På så sätt skapar vi tillsammans ett hållbart och mänskligare samhälle för alla. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14

Arbetsgivare: Stockholms Stadsmission
127 43 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms Stadsmission Jobbnummer
9889146