Vikarierande modersmålslärare i Swahili till Mottagningsenheten
2025-10-20
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är läraren som får lillebror att läsa sina första ord och fritidspersonalen som skapar skratt efter skoldagens slut. Vi är barnskötaren som får någon att växa varje dag och bibliotekarien som för litteraturen nära. Tillsammans kämpar vi för kunskapen, för meningsskapandet och för den roliga vardagen för barn och ungdomar. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för framtiden i Kiruna kommun? Kom och bli en del av gemenskapen på kultur- och utbildningsförvaltningen.
Vi erbjuder:
• dig som är legitimerad lärare en extra månadslön utbetald när du har varit anställd i 12 månader
• möjlighet att hyra lägenheter i fjällen
• kostnadsfri träning på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år
• Kirunakortet som är ett busskort som möjliggör resande och arbetspendlande inom hela kommunen till en förmånlig årlig avgift
• möjlighet till en rik fritid
Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att arbeta som modersmålslärare i kommunens grundskolor och på mottagningsenheten för nyanlända elever vid Språkcentrum. Studiehandledning sker i tätt samarbete med skolans eller mottagningsenhetens lärare och är ett sätt för eleven att komma vidare med svenska språket samtidigt som elevens tidigare ämneskunskaper tas tillvara.
Du kommer ingå i ett arbetslag av andra modersmålslärare och studiehandledare i ett flertal språk samt i nära samarbete med mottagningsenhetens personal. Du kommer även att jobba nära grundskolans pedagoger på de olika enheterna.
I tjänsten kan ingå administrativa uppgifter som är kopplade till elever och skolarbetet samt samordnande kontakter med bland annat vårdnadshavare, skolpersonal och myndigheter.Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarexamen. Du ska ha mycket goda kunskaper i Swahili, du behöver även ha goda kunskaper i svenska och meriterande om du har kunskaper i engelska. Du kan uttrycka dig tydligt i både tal och skrift. Du har erfarenhet av att arbeta med mottagande av nyanlända elever, har pedagogiska kunskaper och erfarenheter samt har god vana vid pedagogiskt arbete med barn och elever i svenska skolsystemet. Du är flexibel, tar initiativ och kan anpassa ditt förhållningssätt och agerande efter situation. Du har god samarbetsförmåga, är självständig och målinriktad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du behöver kunna förflytta dig mellan olika enheter i ditt arbete och du kan behöva använda egen bil i tjänsten.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska du kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning. Beställ ett direkt i samband med att du lämnar in din ansökan, du gör det via länken https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
