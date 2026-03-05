Vikarierande medicinsk sekreterare till BUP Neuropsykiatri Sydväst Älvsjö
2026-03-05
Intresserad av tillgängliga kommunikationssystem, digitala lösningar och fokus på patienterna? BUP Neuropsykiatri Sydväst i Älvsjö söker nu en medicinsk sekreterare för föräldraledighetsvikariat.
Mottagningens uppdrag är utredningar av neuropsykiatriska svårigheter i åldrarna 0-18 år. Mottagningen genomför också farmakologisk behandling vid ADHD. På Neuropsykiatri Sydväst arbetar medicinska sekreterare, psykologer, läkare, sjuksköterskor, biträdande enhetschef och enhetschef.
Utöver att vilja göra jobbet så bra som möjligt, öka tillgängligheten till vård för vår målgrupp så vill vi att kollegor har som mål att arbeta på en välfungerande arbetsplats där vi trivs och har möjlighet att utveckla verksamheten tillsammans.
BUP Stockholm Sektion Neuropsykiatri består av En väg in, samt hittills sex neuropsykiatriska mottagningar, belägna i Älvsjö, Sickla, Solna, Bromma och Danderyd.Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att arbeta med enhetens administrativa flöden kopplade framför allt till våra patienter men också personal och ekonomi. Du kommer tillsammans med tre kollegor att arbeta för att vi smidigt kallar våra patienter i våra kallelsesystem via TakeCare och AlltidÖppet. Du hanterar inkomna remisser, tidsbokning/kallelser digitalt och per post och av/ombokning.
I arbetet ingår också att hantera beställningar och fakturor, ta emot och handlägga inkommande samtal via telefonsystemet TeleQ samt arbete i det personaladministrativa systemet Heroma. Medicinska sekreterare skriver också journaler och koordinerar utredningstider för att bidra till att utredningar genomförs effektivt och smidigt för patienterna. Du kommer också att svara på frågor från patienter och vårdnadshavare som besöker mottagningen. Allt eftersom mottagningarnas administration utvecklas anpassas och förnyas arbetsuppgifterna för medicinska sekreterare för att så långt som möjligt underlätta för patienter att få rätt vård i rätt tid Det är ett arbete som pågår hela tiden.Kvalifikationer
Examen från utbildning till medicinsk sekreterare är ett krav. Du har lätt för att hantera nya digitala system och lösningar, och ser fördelar med digital teknik tillgänglig för patienter. Vi har erfarna kollegor på plats och lär dig det du behöver veta om du är nyutexaminerad.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som medicinsk sekreterare inom psykiatrisk verksamhet samt vana att arbeta i Take Care (journalföring), Pastill (vårdadministration), TeleQ (telefonisystem), Heroma (personaladministration) och Raindance (ekonomiadministration).Dina personliga egenskaper
Som person är du självgående och kan arbeta självständigt, samtidigt som du är serviceinriktad och har en mycket god samarbetsförmåga. För att klara uppdraget behöver du vara lösningsinriktad, jobba effektivt och se till att alla uppgifter blir utförda på ett professionellt sätt samt vilja bidra till ett gott samarbetsklimat i arbetsgruppen och ett gott bemötande av patienter och anhöriga. Du gillar utveckling, förbättring av administrativa processer och klara av att rutiner och arbetsuppgifter förändras. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tjänsten är ett vikariat, på heltid. Tillträde så snart som möjligt och anställning inledningsvis 12 månader pga föräldraledighet. Vikariatet kan komma att förlängas.
Övrig information
Vi kallar till intervjuer för aktuella kandidater efter avslutad ansökningsperiod.
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
BUP Neuropsykiatri är en del av BUP Stockholm. BUP Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar från 0 till 17 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP cirka 1 000 anställda som varje år möter drygt 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
