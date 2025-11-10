Vikarierande medicinsk sekreterare till Barnakuten
2025-11-10
Är du utbildad medicinsk sekreterare som vill vara en viktig del i arbetet kring barnen på Barnakuten? Då kan du vara den vi söker till vikariatet på Barnakuten vid Karolinska Universitetssjukhuset!
Du erbjuds
goda möjligheter till ett fartfyllt och utvecklande arbete
individuellt anpassad introduktion.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.

Publiceringsdatum
2025-11-10

Om tjänsten
I Verksamhetsområde (VO) Vårdadministration samlar vi sjukhusets alla vårdadministrativa resurser under Stab Produktion. Vår verksamhet består av cirka 640 medicinska sekreterare, administratörer och chefsassistenter. En av våra medicinska sekreterare är ledig för studier och vi söker hennes ersättare. Vi strävar efter en bredd i gruppen och välkomnar ansökningar från både erfarna och nyutexaminerade medicinska sekreterare. Din kompetens i kombination med dina personliga egenskaper är avgörande.
Hos oss på Barnakuten är du en central del av verksamheten och arbetar nära läkare, omvårdnadspersonal samt andra yrkeskategorier. Vi bemannar barnakuten dygnet runt, årets alla dagar. Den här tjänsten har en veckoarbetstid på 38:25 h och man jobbar dag-, kvälls- och helgpass på ett rullande sexveckors-schema.
Vikariatet sträcker sig fram till 2026-08-31 med möjlighet till förlängning.
Vi söker dig som
tycker om att skriva journaler och arbeta i händelsernas centrum
är trygg i dig själv, är självständig men fungerar också bra i grupp
har en god förmåga att ta till dig instruktioner för att kunna bli självständig i arbetet relativt snabbt
arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt
bidrar till utvecklingen av verksamheten och de administrativa rutinerna.KvalifikationerKvalifikationer
Medicinsk sekreterare-/Vårdadministratörsutbildning eller eftergymnasial utbildning till läkarsekreterare/medicinsk sekreterare
Erfarenhet av journalskrivning och DRG i öppenvård
Goda kunskaper i medicinsk terminologi
Goda kunskaper i att skriva journaler i journalsystemet TakeCare
Goda kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av journalskrivning inom akutsjukvård
Tidigare erfarenhet av journalskrivning inom barnsjukvård.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6917". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Barnakuten Kontakt
Hanna Sollenberg 0724682217 Jobbnummer
9595875