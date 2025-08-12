Vikarierande MA/NO/TK-lärare åk. 4-5 till Renshammarskolan
Barn- och utbildningsförvaltningen i Bollnäs kommun ansvarar för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och anpassad grundskola. I dagsläget ansvarar vi för totalt 16 kommunala förskolor och 9 grundskolor.
Våra värdeord är: Modiga, Medskapande, Förtroende och Professionell. För oss är det därför av vikt att du som medarbetare har en stimulerande och trygg arbetsmiljö med hög delaktighet och goda utvecklingsmöjligheter.
Vi ser fram emot att ha med just dig på vår resa för att säkerställa ett jämställt samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro. Välkommen till oss - och välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-08-12Beskrivning
Vill du vara med och forma framtidens skolutbildning?
Bli en del av vårt engagerade team på Renshammarskolan i Bollnäs kommun!
Vi söker nu en legitimerad lärare till årskurs 4-5 med behörighet i ma, no, tk som vill vara med och bidra till att skapa en inspirerande och utvecklande lärandemiljö.
Du kommer att få vara en del av ett professionellt arbetslag och ha en viktig roll i elevernas tidiga skolgång.
Anställningen är ett vikariat på heltid 2025-08-18 eller enligt överenskommelse t.o.m 2026-06-17 med möjlighet till förlängning. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och vi intervjuar löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Renshammarskolan är en nybyggd, modern F-6 skola med lokaler som är optimalt anpassade efter verksamheten, med miljöer som främjar barns lärande - oavsett behov. På Renshammarskolan skapar vi en vänlig atmosfär där respekt, trygghet och glädje är honnörsord. Här respekterar vi varandra, vår miljö och ger eleverna en dag full av kunskap, utveckling och glädje. Du kommer att tillhöra ett stabilt och erfaret arbetslag med god gemenskap. Dina arbetsuppgifter
Som lärare på mellanstadiet kommer du att:
Ansvara för undervisningen och skapa en trygg och stimulerande lärandemiljö. Planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt gällande styrdokument och läroplan. Samarbeta med övrig personal på skolan för att utveckla och förbättra skolans verksamhet. Arbeta för att skapa en god arbetsmiljö och en positiv atmosfär för både elever och personal.
Du kommer också att aktivt bidra till skolans utveckling genom ditt engagemang i det pedagogiska arbetet och samarbetet med dina kollegor. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 4-6. Du har gärna en bred behörighet men främst no, tk och gärna ma. Du har ett starkt engagemang för att stödja elevernas utveckling i deras skolgång.
Du har förmåga att:
Engagera och stötta elever på deras individuella läranderesor. Arbeta enligt läroplanens mål och säkerställa att undervisningen är välplanerad, genomförd och dokumenterad. Samarbeta effektivt med elever, vårdnadshavare och kollegor, och är en god förebild för både elever och personal.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med dokumentation i Unikum, samt om du har erfarenhet av skolans styrdokument och kan tillämpa dessa för att följa upp och utveckla den pedagogiska verksamheten.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och lämplighet för rollen. Du är en ansvarstagande, samarbetsvillig och engagerad person som trivs med att arbeta tillsammans med andra för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna.
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar med det som är viktigt på riktigt - och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 27 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland! Ersättning
