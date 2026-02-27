Vikarierande LSS-handläggare sökes till andra linjens funktionsstöd
2026-02-27
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utveckla framtidens socialtjänst med oss!
En av våra kollegor går på föräldraledighet, så nu har du möjligheten att få ingå i ett team som präglas av mod, engagemang, kreativitet och nytänkande.
Vi på LSS-enheten arbetar med myndighetsutövning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Enhetens övergripande mål är att skapa förutsättningar för ökad självständighet för målgruppen.
Verksamheten bedrivs utifrån lagstiftningens krav, politiska mål och kommunens riktlinjer. Tyngdpunkten i enhetens arbete inom myndighetsutövning är rättssäker handläggning, enhetliga bedömningar samt uppföljning av beslut och beviljade insatser.
Enheten hanterar ärenden avseende både barn och vuxna. Uppdraget innebär att handlägga ansökningar från den enskilde, utreda behov av insatser och fatta beslut, beställa insatser samt följa upp besluten och hur de beviljade insatserna fungerar. I handläggningen ingår möten med brukare och deras anhöriga samt ofta juridiska ombud. Samverkan med regionen, skola, externa utförare och andra enheter inom socialförvaltningen, tex Barn- och ungdomsenheten, är frekvent förekommande. Du behöver känna dig trygg i att samverka, och delta i möten med flera mötesdeltagare där du är sammankallande.
Ditt uppdrag
- Du kommer huvudsakligen att arbeta med LSS och självständigt handlägga ärenden och utreda behov av stöd och insatser.
- Ditt arbete kommer att bestå av att ta emot ansökningar och genomföra utredningar för att klarlägga vilka insatser som enskilda personer har behov av för att utvecklas och nå bästa möjliga självständighet.
- I det dagliga arbetet ingår dokumentation, möte med brukare, samverkan externt och internt samt att delta i olika möten.
- Systematiska uppföljningar för att säkerställa insatsens mål.
Det här söker vi hos dig
- Socionomexamen alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- Teoretisk kunskap om lagstiftningarna LSS och SoL är önskvärd
- Erfarenhet av myndighetsutövning i offentlig sektor är önskvärd
Meriterande:
- Att du har erfarenhet av målgruppen
Din kompetens
- Det är viktigt för oss att du är en stabil person med god social kompetens som kan behålla lugnet i svåra situationer.
- Du är självgående, positiv, och har förmåga att ta egna initiativ för att se till att arbetet flyter på.
- Du har också ett lösningsorienterat och empatiskt förhållningssätt, är tydlig och strukturerad i ditt arbete.
- Du har god samarbetsförmåga, tar helhetsansvar, och lägger stor vikt vid att ge ett gott bemötande, både internt och externt.
- God förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift och att du är väl förtrogen med svenska språket
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Intervjuer kommer att ske löpande under annonseringstiden.
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår samt till Handens pendeltågsstation. Vi har tillgång till gym i kommunhuset, friskvårdscheckar, årsarbetstid, lediga klämdagar samt möjlighet till semesterväxling. För närvarande tillämpas ett distansarbetsavtal som innebär att du bereds möjlighet att, i samråd med dina kollegor, arbeta på annan plats än kontoret två dagar per vecka om verksamheten så tillåter. I rollen ges du möjlighet till extern ärendehandledning, juridisk handledning och kontinuerlig kompetensutveckling.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Anställning kan ske först efter att ett godtagbart registerutdrag från Polisens erhållits.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/94". Omfattning
Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Arbetsplats
Funktionshindersomsorg, Funktionsstöd, förebyggande och myndighet
Anne Winberg 08-6065041
9766673