Vikarierande lektor i historia, särskilt militärhistoria
Försvarshögskolan
2026-01-21
Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.
Den militärhistoriska forskningen vid Försvarshögskolan syftar till att bland annat stödja officersutbildningen genom att undersöka olika aspekter av den militära professionens och krigföringens historia, liksom aspekter av förhållandet mellan krigsmakt och samhälle i förfluten tid, vilka ter sig betydelsefulla i dagens kontext. Genom nära samarbete med historievetenskapliga forskningsmiljöer utanför Försvarshögskolan säkras forskningens vetenskapliga relevans och bredare samhällsnytta.
Institutionen för militärhistoria har två avdelningar, avdelningen för militärhistoria och språkcentrum.Anställningen är placerad vid institutionen för militärhistoria (IMH) i Stockholm.
Beskrivning av ämnesområdet
Vid Försvarshögskolan är ämnet historia, särskilt militärhistoria, inriktat mot att studera relationen mellan krig, kultur och samhälle samt utvecklingen av militär strategi, operationer och taktik ur historiska perspektiv. Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Anställningen avser undervisning och forskning samt administration inom ämnet historia, särskilt militärhistoria.
Behörighet
Behörig att anställas som vikarierande lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga. Vetenskaplig skicklighet ska ha visats genom förmåga till självständig forskning av hög kvalitet inom ämnet historia, särskilt militärhistoria, som visats genom publicering i relevanta, väl ansedda internationella tidskrifter och förlag. Pedagogisk skicklighet ska ha visats genom dokumenterad pedagogisk skicklighet genom undervisning, planering och genomförande av utbildning vid högskola.
Det är meriterande med tidigare erfarenhet från utbildning i militärhistoria vid Försvarshögskolan eller annat lärosäte. Den sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska.
Där det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.
Om anställningen
Anställningen är ett vikariat på 100% med tillträde från 2026-07-01-2027-06-30.
I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sett lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.
En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Anställningen kan också komma att innefatta krigsplacering. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation sker det en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.
