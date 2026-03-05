Vikarierande legitimerad psykolog till BUP Neuropsykiatri Sydväst
Är du legitimerad psykolog med erfarenhet och intresse av neuropsykiatriska utredningar? BUP Stockholm Sektion Neuropsykiatri söker nu en vikarierade psykolog till enheten BUP Neuropsykiatri Sydväst i Älvsjö på grund av föräldraledighet.
BUP Neuropsykiatri Sydväst startade i mars 2023 och består nu av en arbetsgrupp med ca 30 medarbetare.
Mottagningens uppdrag är utredningar av neuropsykiatriska svårigheter i åldrarna 0-18 år. Vi genomför även farmakologisk behandling vid ADHD. Här jobbar psykologer, medicinska sekreterare, läkare, sjuksköterskor, biträdande enhetschef och enhetschef. Utöver att vilja göra jobbet så bra som möjligt, öka tillgängligheten till vård för vår målgrupp så vill vi alla arbeta på en välfungerande arbetsplats där vi trivs och har möjlighet att utveckla verksamheten tillsammans.
BUP Stockholm Sektion Neuropsykiatri består av En väg in, samt hittills sex neuropsykiatriska mottagningar belägna i Sickla, Solna, Bromma och Danderyd. Under 2027 startar också en ny mottagning granne med oss i Solberga, BUP Neuropsykiatri Sydväst 2.Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Som psykolog är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att genomföra neuropsykiatriska utredningar av barn och unga enligt nationella riktlinjer. Du samarbetar med läkare samt skriver remissvar och utlåtanden och återkopplar till familj och förskola/skola. Du utgör ett stöd för kollegor vid bedömning av ärenden utifrån din profession som psykolog. Samarbete med vårdgrannar och samarbetspartners inom och utom den egna organisationen ingår också.
Du är en del av ett team och har möjlighet att bidra till kontinuerlig utveckling genom att delta i verksamhetens löpande utvecklingsarbete. Du erbjuds handledning tillsammans med andra psykologer och har möjlighet att ansöka om att få delta i fortbildning och konferenser. Genom feedback och idéer kan du göra stor skillnad, eftersom vi hela tiden arbetar för att förbättra verksamheten.
Möjlighet till distansarbete med vård som bedrivs digitalt, om verksamheten tillåter, motsvarande cirka en-två dagar i veckan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog.
Har du relevant specialistutbildning, erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatri, och/eller erfarenhet av att arbeta med neuropsykiatriska utredningar och behandling är detta meriterande. Vi har en stor andel små barn som också utreds här, så erfarenhet av småbarnsutredningar kan vara meriterande.Dina personliga egenskaper
Som person är du självgående, noggrann, arbetar systematiskt för att genomföra och slutföra utredningar och är flexibel i patient- och föräldrakontakter. Du har en mycket god samarbetsförmåga och gott omdöme. Om du är intresserad av digitalisering av vårdprocesser är detta en fördel. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
BUP Stockholm arbetar strukturerat med chefs- och ledarskapsutveckling i syfte att skapa en god och hållbar arbetsmiljö där alla kan komma till tals och känna sig sedda. Det finns goda förutsättningar för alla att utvecklas och bli riktigt bra inom sin profession. Vi har förmåner såsom t ex förmånliga tjänstepensionsvillkor, möjlighet till löneväxling, fri offentligfinansierad sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet samt friskvårdsförmåner. Vi erbjuder också flexibla arbetstider om arbetet tillåter.
Anställningsform
Vikariat 12 månader, med möjlighet till förlängning.
Övrig information
Vi kallar till intervjuer för aktuella kandidater efter avslutad ansökningsperiod.
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
BUP Neuropsykiatri är en del av BUP Stockholm. BUP Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar från 0 till 17 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP cirka 1 000 anställda som varje år möter drygt 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
