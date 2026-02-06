Vikarierande Leg. Underläkare sökes till Infektionskliniken, Halmstad
Region Halland / Läkarjobb / Halmstad Visa alla läkarjobb i Halmstad
2026-02-06
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Halmstad
, Laholm
, Falkenberg
, Varberg
, Helsingborg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-06Om företaget
Infektionskliniken står för den specialiserade infektionssjukvården i Halland och är belägen på Hallands sjukhus Halmstad.
Kliniken består av en vårdavdelning och en specialistmottagning, med både akut och planerad mottagningsverksamhet. Kliniken bedriver också en omfattande konsultverksamhet både inom sjukhuset i Halmstad och Varberg samt riktad mot andra delar av sjukvården. Infektionsavdelningen har 20 vårdplatser för patienter med svårare infektionstillstånd eller smittsamma sjukdomar som kräver isolering. På kliniken arbetar just nu cirka 75 medarbetare, varav 11 specialistläkare och 2 ST-läkare.
Kliniken har ett gott rykte och fungerar väl. Medarbetarna är engagerade och den stabila läkargruppen samarbetar nära övriga professioner.
Om arbetet
Som underläkare hos oss arbetar du dagtid, måndag till fredag, med sedvanliga arbetsuppgifter på såväl avdelning som på planerad och akut mottagning. För specialister på kliniken ingår även konsult- och jourtjänstgöring.
Kliniken har ett gott utbildningsklimat och du får stöd av dina kollegor och en utsedd handledare.
Vikariatets varaktighet är 6 månader från första anställningsdag med ev. möjlighet till förlängning/ST-tjänst.Profil
Vi söker dig som är legitimerad läkare och har ett starkt intresse för infektionsmedicin.
Som person är du lugn, stabil och har förmåga att planera och strukturera ditt arbete. Du är nyfiken och tar egna initiativ, har hög social kompetens och ser det som en självklarhet att bemöta patienter och kollegor på bästa sätt. Vidare har du lätt för att samarbeta, är flexibel och har en god kommunikativ förmåga. Du bidrar med en positiv inställning till arbetet och till ett gott arbetsklimat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställdhttps://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/formaner/
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-verksamheter/hallands-sjukhus/hallands-sjukhus-organisation/kliniker-pa-hallands-sjukhus
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/170". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Hallands sjukhus Kontakt
Karin Holmgren, Verksamhetschef 035-136581 Jobbnummer
9728616