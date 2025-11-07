Vikarierande lärare MA, SO, EN åk 3-6 till Lindeskolan
2025-11-07
Vill du följa med på en spännande resa där du får vara med och påverka hur en ny skola utformas och utvecklas?
Lindeskolan är en nystartad skola sedan höstterminen 2020 då vi startade upp med förskoleklass.
Skolan, som ligger i Enskede gård, växer underifrån och innevarande läsår har vi verksamhet för ca 320 elever i förskoleklass till årskurs 5. Läsåret 26/27 utökar vi med en årskurs till. Vi är ungefär 50 medarbetare.
Som nystartad skola har vi förmånen att bygga en skola från grunden. Vår utgångspunkt är att skapa en familjär känsla där vi tillsammans tar ansvar för en god och trivsam skolmiljö där kunskap och ett lustfyllt lärande är viktiga byggstenar. Vi har ett relationellt och normmedvetet förhållningssätt. För oss är det viktigt att våra elever känner trygghet och glädje när de är i vår verksamhet. Här har all personal ett nära samarbete med varandra. Flexibilitet, prestigelöshet och glädje är några attribut som utmärker personalgruppen.
Vi erbjuder en tillgänglig lärmiljö och har elevens välmående i fokus så att vi på bästa sätt kan tillgodose alla elevers rätt till en god utbildning och fritid. Vi strävar efter att våra elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen i klassrummet och i fritidshemmet med hjälp av bland annat generella anpassningar och en varierad undervisning. Vår verksamhet genomsyras av struktur, tydlighet och förutsägbarhet.
På Lindeskolan har vi flexibla undervisningsgrupper där årskursarbetslaget samarbetar tätt kring eleverna. Vi tillämpar dubbelt mentorskap som innebär att varje elev har en undervisningsansvarig mentor och en fritidshemsansvarig mentor. Vi har en helhetssyn på undervisning, lärande och omsorg. Vi vill vara skolan där trygghet och lärande går hand i hand!
Din roll
Vi söker nu en utbildad lärare för åk 4-6 med behörighet i matematik, engelska och SO-ämnen för ett föräldravikariat.
Du kommer att undervisa åk 3 under våren och därefter arbeta på mellanstadiet höstterminen 2026 under tiden för vikariatet fram till 31/12 2026. Eftersom vi är en skola som växer kan det finnas möjlighet till förlängning.
Vi söker dig som vill vara en del av vårt team och bidra till att ge eleverna en trygg och positiv skolerfarenhet. Din syn på barn präglas av respekt och en tro på att alla barn kan och vill utvecklas. Du har höga förväntningar på eleverna och det är viktigt för dig att få eleverna motiverade och arbeta för att de trivs i skolan. Du har gärna erfarenhet av att arbeta med flexibla undervisningsgrupper och trivs med att samverka med olika yrkesgrupper kring eleverna.
Vårt personalteam på skolan består idag av lärare mot fritidshem, lärare F-3 och 4-6, barnskötare och förskollärare fördelade på årskursarbetslagen förskoleklass, årskurs 1, årskurs 2, årskurs 3, årskurs 4 och årskurs 5. Personalen arbetar nära varandra och samverkar bland annat kring undervisning, rastverksamhet och omsorg.
Som lärare ansvarar du för planering, undervisning, dokumentation, bedömning samt utvärdering av de klasser du undervisar i.
Din kompetens och erfarenhet
Du ska:
• ha lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik, engelska och SO-ämnen för åk 4-6.
• ha god erfarenhet av formativ bedömning och betygssättning
• ha goda erfarenheter av att arbeta med digitala verktyg och hjälpmedel
• vara väl insatt i skolans styrdokument och uppdrag
• vara ansvarskännande och ha en mycket god samarbetsförmåga
• vara flexibel, initiativrik och empatisk
• tycka om att dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper, och samtidigt vara öppen för nya arbetssätt.
Det är meriterande om du har några års erfarenhet av att undervisa i matematik, engelska och SO-ämnen och att vara mentor i åk 4-6
Du är trygg, stabil, har självinsikt och är en tydlig ledare i klassrummet. Du värdesätter och skapar goda förutsättningar för samarbete samt skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du planerar, organiserar, prioriterar och analyserar din lektionsstruktur såväl som övriga uppdrag som ingår i din roll på ett effektivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
