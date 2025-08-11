Vikarierande lärare/lärare i fritidshem till Björndalsskolan F-3
2025-08-11
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Nu finns chansen för dig som vill arbeta på Björndalsskolan att söka ett vikariat under höstterminen med eventuell möjlighet till förlängning.
Vi söker dig som brinner för att varje elev ska få en så bra och utvecklande dag som möjligt. Vi erbjuder dig en tjänst i en miljö som kännetecknas av utveckling och mycket god kompetens. På Björndalsskolan blir du en i ett team av lärare och fritidspersonal. Hos oss är det viktigt att allt vi gör är med elevernas bästa i fokus - detta gäller såväl kunskapsutveckling som social utveckling. Vi fördelar resurser efter elevernas behov och det sker stor samverkan mellan skola och fritidshem för att ge eleverna goda förutsättningar i sitt lärande. Tjänsten kan anpassas till viss del med tex sysselsättningsgrad och går då att kombinera med studier.
Uppdraget innebär att, tillsammans med mentor och arbetslag, ansvara för undervisning i klass och på fritidshemmet. Du ska vara väl förtrogen med aktuella styrdokument och ha goda kunskaper i att planera, genomföra, dokumentera, följa upp och utveckla den pedagogiska verksamheten. Med läroplanen som bas väljer du metod, innehåll och bemötande utifrån varje elevs kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar.Publiceringsdatum2025-08-11Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare mot aktuella åldrar alternativt legitimerad lärare i fritidshem. Vi önskar en engagerad medarbetare som i samspel med eleverna stöttar på olika sätt i kunskapsutveckling. Du är positiv och engagerad, är väl förankrad i skolans värdegrund, har ett gott förhållningssätt och brinner för att utmana, stötta och stimulera eleverna. Du är väl förtrogen med verksamhetens styrdokument och du analyserar, utvärderar och utvecklar verksamheten utifrån elevernas förutsättningar. Du ser nödvändigheten i och nyttan av samarbete med skolans olika professioner, har god förmåga att skapa relation till elever, vårdnadshavare och kollegor och du förstår vikten av att ständigt utveckla din och verksamhetens undervisning.
Anställningsinformation
Utdrag ur Belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Intervjuer kommer att ske kontinuerligt under ansökningsperioden.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Sista dag att ansöka är 2025-08-25
Petra Dahllöf, Rektor 0520-496641
