Vikarierande lärare i trä och metallslöjd till Ekenässkolan
Eslövs kommun, Ekenässkolan / Grundskollärarjobb / Eslöv Visa alla grundskollärarjobb i Eslöv
2025-12-19
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eslövs kommun, Ekenässkolan i Eslöv Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Ekenässkolan i Eslövs kommun söker en engagerad och kreativ trä- och metallslöjdslärare för ett vikariat på 3-6 månader. Tjänsten omfattar 50-70 % och kan även innefatta en mentorsroll, beroende på behov och din erfarenhet.
Som slöjdlärare hos oss kommer du att:
• Planera, genomföra och utvärdera undervisning i trä- och metallslöjd för elever i årskurs 7-9
• Skapa en trygg och inspirerande lärmiljö där elevernas kreativitet och praktiska förmåga får blomma
• Ansvara för material och verktyg i slöjdsalen samt säkerställa en säker arbetsmiljö
• Samarbeta med kollegor i arbetslaget och bidra till skolans gemensamma utveckling
• Eventuellt ta ansvar som mentor för en mindre elevgrupp
Detta är ett utmärkt tillfälle för dig som vill skaffa dig erfarenhet inom slöjdämnet och utvecklas i din roll som pedagog i en trivsam skolmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Tidigare har arbetat inom skola eller annan pedagogisk verksamhet
• Utbildning inom trä- och metallslöjd är meriterande
• Är relationsskapande, trygg i ditt ledarskap och har ett positivt och respektfullt förhållningssätt till elever och kollegor
• Är flexibel, ansvarstagande och trivs med att arbeta praktiskt och pedagogiskt
Ekenässkolan är en högstadieskola i Eslövs kommun med engagerade pedagoger och en varm, inkluderande kultur. Vi arbetar aktivt med värdegrund, elevinflytande och samarbete mellan ämnen alltid med fokus på elevernas lärande och välmående. Mer information om skolan hittar du i länken nedan.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693.
Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Enligt Lag (1998:620) om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv via https://polisen.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289488 - 2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs kommun
(org.nr 212000-1173), https://eslov.se/utbildning-barnomsorg/grundskola/grundskolor/i-eslovs-tatort/ekenasskolan/ Arbetsplats
Eslövs kommun, Ekenässkolan Kontakt
Rektor
Maria Dalholm maria.dalholm@eslov.se Jobbnummer
9654703