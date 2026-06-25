Vikarierande lärare i svenska och engelska åk 7-9, Centralskolan i Perstorp
Perstorps kommun / Grundskollärarjobb / Perstorp Visa alla grundskollärarjobb i Perstorp
2026-06-25
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Vi söker dig som vill vara en del av vår resa mot en bättre vardag, starkare framtid och ökad livskvalitet för invånarna i Perstorp. Hos oss får du en arbetsplats där arbetsglädje, engagemang och utveckling är en självklar del av vardagen. Vi tror på att tänka nytt, arbeta smart och hela tiden bli lite bättre tillsammans.
Perstorps kommun ligger i hjärtat av norra Skåne, mitt i den dynamiska Öresundsregionen – ett av Sveriges mest expansiva områden. Här kombineras småstadens närhet och trygghet med närhet till både naturupplevelser och större städer. Kommunen har cirka 7 300 invånare och omkring 560 medarbetare som tillsammans driver utvecklingen framåt.
Vi är stolta över vårt starka näringsliv och vårt fokus på folkhälsa, hållbarhet och livskvalitet. Här finns goda möjligheter att påverka, utvecklas och göra skillnad varje dag.Publiceringsdatum2026-06-25Beskrivning
Centralskolan i Perstorp är en grundskola med årskurs 4–9, där cirka 520 elever och ett engagerat, kompetent gäng vuxna bidrar till en trygg, kreativ och utvecklande skoldag. Eleverna är jämnt fördelade mellan stadierna. Vi söker nu en vikarie som kan undervisa högstadieelever i svenska och engelska.Dina arbetsuppgifter
Som alternativ till moderna språk erbjuder Centralskolan även svenska, svenska som andraspråk och engelska för elever som behöver lite extra hjälp i de ämnena. Dessa grupper består av få elever. Ditt uppdrag är att undervisa små grupper i svenska och engelska i årskurserna 7-9, utifrån de behov som ämneslärarna i respektive ämne förmedlar eleverna har. Även undervisning i särskild undervisningsgrupp för elever med frånvaroproblematik är aktuellt.Kvalifikationer
Vi ser helst att du har lärarlegitimation. Erfarenhet av undervisning är ett krav. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
För att bli aktuell för anställning inom skola behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister. Nya regler börjar gälla 15 juli, så det registerutdrag du uppvisar inför eventuell anställning får vara utfärdat tidigast 15 juli.
Inför rekryteringen har vi tagit ställning till rekryteringsvägar och publiceringskanaler, varför vi vänligen undanber oss all kontakt med försäljare i detta ärende. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perstorps Kommun
(org.nr 212000-0910), http://www.perstorp.se/
http://www.perstorp.se/ (visa karta
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284 31 PERSTORP Arbetsplats
Barn och Utbildning, Skola, Skola 7-9 Kontakt
Rektor
Marcus Fornbacke marcus.fornbacke@perstorp.se 0435-39123 Jobbnummer
9978017