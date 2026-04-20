Vikarierande lärare i slöjd till Färjestadens högstadium
2026-04-20
Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv.
Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.
Höstterminen 2021 startades Färjestadens högstadium i helt nybyggda lokaler. Skolan är utformad för att kunna erbjuda flexibla lärmiljöer, aktiviteter, studieytor och arbetssituationer där varje elev ska kunna hitta sin bästa plats för stunden. På arbetsplatsen kommer du att möta kollegor med ett stort engagemang för elevernas kunskapsutveckling och som verkar för att skapa en kreativ arbetsmiljö. Samarbete, kollegialt lärande, trygghet och glädje genomsyrar verksamheten.
Letar du efter ett arbete där du får utvecklas varje dag tillsammans med dina kollegor och skolans elever? Vill du vara delaktig i att bygga upp en ny modern verksamhet och bidra till skolans fortsatta utveckling? Brinner du för att arbeta med elevers lärande och utveckling? Då är tjänsten som lärare i slöjd på Färjestadens högstadium arbetet för dig!
Arbetsuppgifter
Färjestadens högstadium söker ämneslärare för undervisning i slöjd, gärna med intresse och kunskap inom trä och metall. Vi söker en driven och strukturerad lärare som vill arbeta med undervisning, utvecklingsarbete och kollegialt lärande, alltid med eleven i centrum! Vi utökar vårt slöjd-team med en fjärde lärare och för att trivas är det viktigt att du tycker om att arbeta i team tillsammans med övriga slöjd-lärarkollegor. Skolan har fantastiska lokaler som öppnar upp stora möjligheter för både lärare och elever i lärande och kreativitet.
Som ämneslärare ingår planering, undervisning, betygsättning och utvärdering i dina arbetsuppgifter. Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar, arbetar relationellt och fullföljer uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument. För ämneslärare på Färjestadens högstadium är det kollegiala lärandet och samarbetet i fokus. Du arbetar tillsammans med legitimerade och behöriga kollegor i skolans alla ämnen.
På Färjestadens högstadium arbetar heltidsmentorer vilket innebär att du som ämneslärare inte har mentorskap i din tjänst. Du, tillsammans med hela arbetslaget och heltidsmentorn är ändå givetvis viktiga för eleven under hela skoldagen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Urval och intervju sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag.

Kvalifikationer
Vi söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i slöjd och som har ett genuint intresse för barn och ungdomar, samarbete och lärande.
För att skapa framgångsrika arbetslag söker vi dig som är nyfiken, öppen för olika arbetssätt och är flexibel i ditt sätt att samarbeta. Som person har du mycket god förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och personal samt kan bidra till ett gott arbetsklimat. I ditt arbete brinner du för -, och är duktig på att sätta eleven i fokus och att arbeta relationellt. Vidare har du förmåga att arbeta lösningsorienterat, strukturerat, självständigt och målinriktat. Tillsammans med dina kollegor arbetar du aktivt med förbättrings- och utvecklingsarbete för att driva skolutvecklingen framåt.
Färjestadens högstadium är en ny kommunal 7-9 skola som ligger centralt i Färjestaden. Skolans toppmoderna lokaler är fria från korridorer och arkitekturen erbjuder flexibla lärmiljöer, aktiviteter, studieytor och arbetssituationer. Klassrummen är i huvudsak organiserade kring arbetslagsarenor där varje arbetslag har en egen hemvist och där lärare och pedagoger arbetar nära eleverna. De vuxnas närvaro tillsammans med skolans utformning stimulerar en trygg miljö där var och en kan mötas och utmanas på sina villkor. Skolan är delvis skofri och helt mobilfri för att bidra till en lugn och behaglig miljö att vistas i. Färjestadens högstadium är en plats för lärare och elever att trivas på.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Mörbylånga kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320034".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare: Mörbylånga kommun
(org.nr 212000-0704)
386 80 MÖRBYLÅNGA Arbetsplats
Mörbylånga kommun, Bildning Kontakt
Fackförbundet Sveriges lärare: morbylanga@sverigeslarare.se
