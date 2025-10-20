Vikarierande Lärare i Matematik och Naturkunskap
Tora Vega Folkhögskola / Gymnasielärarjobb / Burlöv Visa alla gymnasielärarjobb i Burlöv
2025-10-20
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tora Vega Folkhögskola i Burlöv
Vikarierande pedagog/Lärare i Matematik och Naturkunskap till våra allmänna kurserPubliceringsdatum2025-10-20Om företaget
Tora Vega Folkhögskola är en dynamisk bildnings- och utbildningsorganisation med 157 års erfarenhet av folkbildning. Vårt huvudcampus ligger i Åkarp, men vi bedriver även verksamhet i Lund. Hos oss får du vara del av en miljö där människor växer - både deltagare och medarbetare. Varje dag bidrar du till att ge våra studerande verktyg att komma vidare i livet - och du kommer själv att utvecklas på vägen.
Välkommen till en arbetsplats med tradition, engagemang och framtidstro!
Arbetsuppgifter och placering
Vi söker en engagerad och driven pedagog till våra allmänna kurser. Du kommer att arbeta tematiskt och i nära samarbete med kollegor och ledning. Undervisningen sker på både grundläggande och gymnasial nivå.
Som pedagog är du intresserad av pedagogisk och didaktisk utveckling och har god kännedom om folkhögskolans pedagogik. Du planerar och genomför tematiskt och ämnesövergripande arbete i nära samarbete med kollegor. Du har erfarenhet av socialpedagogiskt och specialpedagogiskt arbete och ser det relationella arbetet som en central del av ditt uppdrag.
Arbetsplatsen är huvudsakligen i Åkarp, men undervisning och administrativa uppgifter i Lund förekommer. Vid behov kan undervisning även ske inom andra delar av vår utbildningsverksamhet.
Kvalifikationer
Vi söker dig som exempelvis har pedagogisk utbildning, exempelvis lärarlegitimation eller folkhögskollärarexamen med kompetens inom de ämnen vi efterfrågar, såsom matematik och naturkunskap.
Det är meriterande om du även har kompetens inom samhällsorienterande ämnen eller engelska.
Vid särskilda fall kan du ha ämnesbehörighet och vilja studera till pedagog. Du har erfarenhet av undervisning på grundläggande och gymnasial nivå samt dokumenterad god pedagogisk förmåga.
Du har kunskap om och erfarenhet av social- och specialpedagogiskt arbete och ett relationsbaserat förhållningssätt gentemot deltagarna. Du har god datorvana och använder digitala verktyg som en naturlig del av din undervisning. Du är flexibel, ansvarstagande och trivs i en föränderlig miljö med högt tempo. Du delar Tora Vegas värdegrund och uppskattar kollegialt samarbete och öppen kommunikation.
Personlig lämplighet kommer att ha avgörande betydelse vid tillsättningen av tjänsten.
Viktiga egenskaper
För att trivas i rollen krävs ett ödmjukt förhållningssätt, en positiv människosyn och en vilja att stödja deltagarnas utveckling. Du har lätt för att samarbeta, är lösningsfokuserad och ser möjligheter i förändring. Du möter både deltagare och kollegor med respekt och engagemang.
Anställningsform
Vikarie fram till sista december 2026, 75-100 %
Semestertjänst med differentierad undervisningstid
Administrativa arbetsuppgifter ingår i tjänsten
Godkänt utdrag ur Polisens belastningsregister för HVB krävs
Tillträde
Senast 5 januari, men gärna tidigare enligt överenskommelseSå ansöker du
Sista dag att ansöka är senast 6 november 2025
Urval och intervjuer sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ansökan sker via vårt webbformulär: https://toravega.se/lediga-tjanster/
(Märk ansökan: "Vik. Matte/NO lärare")
Ansökan ska innehålla personligt brev och meritförteckning (CV).
Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller post. Vi undanber oss vänligt men bestämt all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt annonssäljare.Kontaktuppgifter för detta jobb
Matilda Persson Sjödell
Förstepedagog, 070-669 51 85, matilda@toravega.se
Eduardo Gran Villanueva-Contreras
Skolchef/rektor, 076-546 44 02 eduardo@toravega.se
Fackliga företrädare nås via växel: 040-464 400
Om Tora Vega Folkhögskola www.toravega.se
Tora Vega Folkhögskola är en dynamisk bildnings- och utbildningsorganisation med 157 års erfarenhet av folkbildning. Vårt huvudcampus ligger i Åkarp, men vi bedriver även verksamhet i Lund och Staffanstorp. Genom Tora Vega Akademi erbjuder vi dessutom olika utbildningar och projektverksamhet.
Hos oss får du vara del av en miljö där människor växer - både deltagare och medarbetare. Varje dag bidrar du till att ge våra studerande verktyg att komma vidare i livet - och du kommer själv att utvecklas på vägen.Varje år studerar cirka 700 deltagare hos oss. De beskriver skolan som en plats där möjligheter och utmaningar öppnas inför framtiden. Här får de verktyg att påverka sin livssituation och delta aktivt i samhällsutvecklingen. Tora Vega är en religiöst och politiskt obunden, icke vinstdrivande ideell förening, där mångfald och människovärde står i centrum. Läs mer på www.toravega.se
