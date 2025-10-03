Vikarierande lärare i idrott och hälsa till Alfred Dalinskolan
Jönköpings kommun / Grundskollärarjobb / Jönköping Visa alla grundskollärarjobb i Jönköping
2025-10-03
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Ditt nya jobb
Nu behöver vi en ny kollega som kan arbeta hos oss under höstterminen och som ska undervisa i idrott och hälsa. Vi är en skola på väg framåt och söker medarbetare som vill fortsätta det goda arbetet som pågår på vår skola. Du kommer ingå i engagerat ämneslag och tillsammans med kollegorna planerar du undervisningen så att eleverna får en så god utveckling som möjligt.
Du är placerad i ett arbetslag och har ett uppdrag som mentor för en grupp elever. I mentorskapet, som du delar med en kollega, ingår att ha regelbunden kontakt med elever och deras vårdnadshavare. Du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete och samarbetar väl med kollegor.
Välkommen till oss
Alfred Dalinskolan är en 7-9-skola belägen i Huskvarna centrum. Det är en skola med gamla anor sedan 1899 men med nya visioner om att bli framtidens skola både vad det gäller kunskap, pedagogik, lokaler och teknik.
Här får du en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare, där vi arbetar efter våra kärnvärden gemenskap, engagemang och nytänkande. Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas. https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/grundskola-anpassad-grundskola-och-fritidshem/grundskolor-och-anpassade-grundskolor-a-o/alfred-dalinskolan-7-9https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Nu söker vi en lärare med inriktning idrott och hälsa.
Som person är du prestigelös och tar på ett naturligt sätt ansvar för att utveckla ditt arbete. Vi ser att du har ett flexibelt förhållningssätt, initiativrikedom, god samarbetsförmåga och självklart en positiv elevsyn. Du är relationsskapande och får relationerna med eleverna att växa. Du intresserar dig för det övergripande arbetet och kommer att tillhöra ett arbetslag där vi ser dig som en viktig del i en helhet som arbetar för att alla elever skall nå sina mål.
Bra att veta
Tjänsten är ett vikariat mellan 20251020 till 20251219. Ange gärna dina referenser när du söker tjänsten. Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan. https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som lärare inriktning idrott och hälsa.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1186". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Tor Ekström 036-106614 Jobbnummer
9540540