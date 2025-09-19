Vikarierande lärare i idrott och hälsa, åk 1-6 Björndammens skola
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Partille Visa alla grundskollärarjobb i Partille
2025-09-19
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille kommun, Utbildningsförvaltningen i Partille
Partille kommun har idag 41 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 900 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens barnomsorg och utbildningsverksamhet från förskola och fritids till förskoleklass, grundskola, anpassad skola, gymnasieskola, vuxenutbildning och olika uppdragsutbildningar. Vår vision är att varje elev lämnar skolan rik på kunskaper och övertygad om sin förmåga att tillsammans med andra skapa sin framtid. Alla elever ska också minnas sin skoltid som trygg, rolig och lärorik. Utbildningsförvaltningens olika verksamheter har ett tydligt gemensamt fokus på alla barn och elevers förutsättningar för fullföljda studier.
Björndammens skola är en F-6-skola med bra kommunikationer till Partille centrum och Göteborg. Vi är en skola som ligger mitt i Björndammen i ett område med blandad bebyggelse och nära till en av kommunens skolskogar.
På Björndammens skola arbetar vi mycket med att våra elever skall känna tillhörighet och att känna att de lyckas utifrån de egna förutsättningarna. Vi är en skola med stor gemenskap och starkt engagemang hos våra medarbetare.Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
På Björndammens skola har vi under flera år arbetat systematiskt med att utveckla vår undervisning. Alla medarbetare på Björndammens skola deltar i skolans utvecklingsarbete, som bygger på skolans resultat.
Ditt uppdrag kommer bestå av undervisning i idrott och hälsa i åk 1-6. Du är ensam undervisande lärare i idrott på skolan men det finns goda möjligheter till samarbetet med dina kollegor, i form av ämnesövergripande undervisning, tematiskt arbete etcetera. På vår skola är det viktigt att arbeta tillsammans för att eleverna ska nå så långt som möjligt. Du kommer att tillhöra arbetslag 4-6.
Hos oss handlar ditt läraruppdrag om att organisera lärprocessen från planering och genomförande till systematisk uppföljning. Det är viktigt att du tror på kollegialt lärande och ett arbetssätt där man delar erfarenheter och tillsammans reflekterar över vardagshändelser i klassrummet, allt med en öppen inställning till vad andra tänker och tycker.
Vi vill träffa dig som är lika intresserad av att utveckla och utvecklas i ditt arbete som vi är! Ditt läraruppdrag ser ut som de flesta andra men det är upp till dig och dina kollegor hur ni skapar inlärning, engagemang och utveckling hos våra elever. Du är viktig!
Rekryteringen avser en visstidsanställning på 3 månader (80%)Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i ämnet idrott och hälsa.
Du är en person som bidrar till ett positivt arbetsklimat och har lätt att samarbeta med såväl elever och vårdnadshavare som lärare och personal. Du har en förmåga att se det positiva i förändringar och engagerar dig gärna i skolans utveckling.
Låter det som rätt uppdrag för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Här kan du läsa mer om spännande utvecklingsarbeten som pågår i vår verksamhet!https://www.partille.se/barn--utbildning/inblick/
I den här rekryteringen vill vi inte att du skickar in personligt brev. Du kommer i stället få besvara ett antal enkätfrågor i samband med att du skickar in din ansökan. Detta i syfte att samla in relevant information för rekryteringen, där alla sökande får besvara samma frågor. Svaren används sedan tillsammans med ditt CV i urvalsprocessen. Skulle vi trots allt få in personligt brev kommer detta inte att beaktas.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Även ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister behöver uppvisas innan anställning.
Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller i pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25/287". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
(org.nr 212000-1272) Arbetsplats
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Hanna Johansson - för frågor om rekryteringen 031-3922486 Jobbnummer
9518600