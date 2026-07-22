Vikarierande lärare i Historia och Svenska till Blackebergs gymnasium, 80%
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Blackebergs gymnasium söker en vikarierande lärare i historia och svenska 80%
Arbetsplatsbeskrivning
Skolan formas av ledorden trivsel och lärande. Miljön präglas av högpresterande, engagerade och motiverande elever. Skolan har ett högt söktryck och vi har därför höga antagningspoäng. Blackebergs gymnasium rankas som ett av de bästa gymnasierna i Stockholm.
Vi utvecklar ständigt vårt fina studieklimat, som präglas av ett respektfullt samarbete och stark gemenskap mellan personal och elever. Vår styrka är att vi lyckas kombinera hög kvalitet på utbildningen med en trivsam miljö och många roliga elevaktiviteter. Blackebergs gymnasium har ca 1280 elever och 110 medarbetare.
Läs mer på https://blackebergsgymnasium.stockholm.sePubliceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är ett 80% vikariat under HT 2026 i historia och svenska. Tjänsten, eller delar av tjänsten kan eventuellt förlängas under VT. Kurserna Hi1b, Hi2a, Hi3, Sv1 och Retorik ligger i tjänsten. Utöver undervisning ingår deltagande i arbets- och ämneslagsarbete samt övriga pedagogiska processer kring våra elever för att stärka trivsel och lärande.
Din kompetens och erfarenhet
På Blackebergs gymnasium ska varje elev ges möjlighet att nå sin fulla potential. För att lyckas med detta söker vi dig som:
Är behörig och legitimerad att undervisa på gymnasiet i historia och svenska.
Har god insikt i elevernas kunskapsutveckling och anpassar undervisningen efter deras förutsättningar och behov.
Arbetar systematiskt med formativ och framåtsyftande återkoppling.
Har god förmåga att väcka och stärka elevernas nyfikenhet, motivation och lust att lära.
Har höga och tydliga förväntningar på elevernas förmåga att utvecklas.
Har god förmåga att skapa och upprätthålla trygga och tillitsfulla relationer.
Använder digitala verktyg som ett naturligt stöd för lärandet.
Ser kollegialt lärande som en självklar del av professionen och tar ansvar för sin professionella utveckling.
Är trygg i din yrkesroll och kommunicerar tydligt och lösningsfokuserat.
Har god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till skolans gemensamma utvecklingsarbete.
Meriterande
Du har erfarenhet av att undervisa de kuser som ingår i tjänsten.Övrig information
Tjänsten kan komma att tas i anspråk av övertalig personal i staden.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Wergelandsgatan 22 (visa karta
)
168 48 BROMMA Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Blackebergs gymnasium Kontakt
Anders Nordlöf, Sveriges lärare anders.nordlof@edu.stockholm.se 08-50838625 Jobbnummer
10009374