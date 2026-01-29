Vikarierande lärare i hem- och konsumentkunskap till Kumlaby 7-9
2026-01-29
Vill du vara med och forma dagens unga i en stimulerande skolmiljö? Nu söker vi dig som med stort engagemang vill undervisa i hem- och konsumentkunskap på Kumlaby skola åk. 7-9 under vårterminen och höstterminen.
Kumlaby skola är en F-9 skola belägen i södra delen av Kumla. Här finns också anpassad grundskola för åk 1-9. I närheten av skolan finns fina utemiljöer med många möjligheter till olika uteaktiviteter. På Kumlaby 7- 9 går det ca 210 elever fördelade på 3 arbetslag. I samarbete omkring elever har man mycket stöd i arbetslagen av ett aktivt elevhälsoteam och även kollegiet. Elevhälsan deltar i konferenser kontinuerligt och vi har ett nära arbete med en så kallad närvarocoach för att arbeta förebyggande och främjande med elever som inte kommer till skolan varje dag.
Just nu deltar vi i flera spännande projekt och aktiviteter som vi är lite extra stolta över:
• Kumlaby 7-9 är EU ambassadörskola där våra juniorambassadörer samarbetar i projektet med andra länder för att höja kompetenser och skapa globala kontakter.
• Erasmus projekt för att höja kompetensen för digitala verktyg och förstärka den demokratiska processen.Publiceringsdatum2026-01-29Arbetsuppgifter
Tillsammans med kollegor, arbetslag och skolledning arbetar vi för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt. Som lärare i åk 7-9 arbetar du i ett nära samarbete med skolans övriga professioner inom elevhälsan och rektor, tillsammans med övriga kollegor arbetar ni för en god lärmiljö för eleverna.
På skolan har vi ämnesarbetslag där vi samarbetar kring undervisning och på kommunnivå har vi ämnesnätverk med lärare från övriga skolor ungefär tre gånger per termin. I uppdraget ingår också mentorskap.
I tjänsten ingår planering och undervisning i ämnet hem- och konsumentkunskap. Undervisningen bedrivs i halvklass, på skolan finns ett klassrum med 9 kök, eleverna har digitala verktyg samt fysiska böcker som läromedel.
Du kommer att ha en kollega i hem- och konsumentkunskap och tillsammans ansvarar ni för inköp, ansvar för salen och att bedriva och utveckla en god undervisning. Du kommer arbeta med planering, utvärdering och dokumentation samt ansvara för övriga uppgifter som ingår i läraryrket. Vi använder InfoMentor som verktyg för dokumentation och elev- och föräldrakontakter. Kollegialt lärande, sambedömning och ämnesutveckling är också en del i tjänsten, tillsammans med ämneskollegor från kommunen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i grundskolans senare år och som alltid sätter elever i centrum.
Du är engagerad och trygg i din roll som lärare, är flexibel och har god samarbetsförmåga. Du har goda kunskaper om barns utveckling och lärande samt ser individens behov på organisations-, grupp-, och individnivå.
Det är meriterade om du också har:
• erfarenhet av arbete som lärare inom grundskolans senare år.
• erfarenhet av språk och kunskapsutvecklande arbetssätt.
• erfarenhet av att driva utvecklingsarbete inom skola.
Samarbete, professionalitet och elevfokus är viktiga ledord i vår verksamhet.
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation. Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Läs mer om hur det är att jobba i Kumla kommun på kumla.se/jobb.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag.
