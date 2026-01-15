Vikarierande lärare i engelska och svenska/engelska som språkval
Sollentuna Kommun / Grundskollärarjobb / Sollentuna Visa alla grundskollärarjobb i Sollentuna
2026-01-15
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollentuna Kommun i Sollentuna
, Järfälla
, Sundbyberg
, Stockholm
, Södertälje
eller i hela Sverige
Arbetsplatsbeskrivning
Helenelundsskolan är en F-9 skola med drygt 1000 elever, belägen mitt i södra Sollentuna med goda kommunikationer.
Vi är en skola för framtiden, baserad på kreativitet, trygghet och lärande. Vi vill att våra elever ska utmanas i sitt lärande under sin tid hos oss och sedan lämna skolan som starka ansvarstagande och vetgiriga individer, redo för nya utmaningar i livet med en tilltro till sina egna förmågor. Vi arbetar för att elever och personal ska ha lust att pröva, rätt att göra misstag och mod att försöka igen. Skolan är en certifierad Olwéusskola, vilket innebär att vi arbetar systematiskt med förebyggande arbete kring kränkande behandling.
Skolans stora elevhälsoteam som består av kuratorer, skolsköterskor, studie-och yrkesvägledare, specialpedagoger och speciallärare arbetar både främjande och förebyggande för elevernas psykiska och fysiska hälsa. De stöttar också dig i verksamheten och hjälper dig att utvecklas i din lärarroll.
På Helenelundsskolan har både elever och lärare erfarenhet av och arbetar dagligen med digitala verktyg i verksamheten. Vi har en engagerad och kunnig skolbibliotekarie som aktivt stöttar med läsfrämjande insatser och elevutbildning i källkritik och databassökningar i skolans bibliotek.
Högstadiet är organiserat i tre arbetslag med arbetslagsledare som arbetar nära biträdande rektor som har ansvar för verksamheten. Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Du kommer ha undervisning i engelska på högstadiet samt språkval svenska/engelska. Du bedömer och betygsätter eleverna. I uppdraget ingår mentorskap i åk 7.
Du kommer att ingå i ett arbetslag på högstadiet som tillsammans tar sig an pedagogiska och praktiska frågor som dyker upp. Du samarbetar och utvecklas också tillsammans med mycket kunniga ämneskollegor. Du kommer tillsammans med dina kollegor planera, ta ansvar och bidra till det kollegiala lärandet inom den dagliga verksamheten som inom skolans utvecklingsområden. Vi har under de senaste läsåren arbetat mycket med fortbildning inom alla aspekter av tillgängligt lärande, digitalisering samt normkritiskt tänkande. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i engelska och gärna svenska.
Du vill leda och bidra till en lärandekultur både i klassrummet och i kollegiet. Din undervisning är välplanerad utifrån klassens eller gruppens behov och du arbetar differentierat och varierat. Du är bra på att skapa motivation och intresse och du är väl förtrogen med skolans styrdokument. Du är en naturlig och tydlig ledare i klassrummet och skapar god studiero. Du sätter elevernas kunskapsutveckling och trygghet i centrum och du är därför både lyhörd och prestigelös.
Som person är du ansvarstagande och har lätt att skapa förtroendefulla relationer med såväl elever, kollegor och vårdnadshavare.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en trivsam arbetsplats där man vill stanna kvar. Vi har höga förväntningar på både elever och medarbetare och erbjuder ett personligt utvecklande arbete tillsammans med engagerade kollegor och elever.
I Sollentuna finns goda möjligheter till kompetensutveckling och du får friskvårdsbidrag. Övrig information
Tjänsten är ett vikariat under våren 2026 tom vårterminen 2027 med start v. 8 och är på 90-100%.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/12". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134) Kontakt
Lova Kempe 073-9152153 Jobbnummer
9685189