Vikarierande lärare i bleckblås/brass till Kulturskolan Stockholm
2025-10-22
Kultur är en viktig del av Stockholms nervsystem och berör miljontals människor varje år. På Kulturförvaltningen arbetar vi tillsammans för att stärka kulturlivet i Stockholm. Vi skapar möjligheter för stadens invånare och besökare att ta del av och själva skapa kultur. Hos oss råder ett öppet arbetsklimat där medarbetarna i allra högsta grad är delaktiga i utvecklingen. Var med och bidra till att Stockholm växer med kultur!
Kulturskolan har verksamhet över hela Stockholms stad, se adress och placering i annonstext.
Välkommen till oss
I vår värld är kultur viktigt.
Vi behöver rum för kultur. Platser som ger utrymme till leken, kreativiteten och drömmarna. Rum där man kan upptäcka, utveckla och uttrycka sig. Rum för fantasi!
I Kulturskolan har barn och unga mellan 6 och 22 år det utrymmet. Här får de möjlighet till eget
skapande på sin fritid i något av Kulturskolans många ämnen inom musik, sång, teater, musikal, dans, cirkus, konst och media. Genom olika evenemang, stora som små, kan eleverna uppträda inför publik.
Undervisningen ges i egna lokaler, med professionell utrustning samt i skolor i hela Stockholm.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta på en driven och kreativ enhet med stort engagemang för barn och unga och deras kulturupplevelser!
För oss är det viktigt med högt till tak, kul på jobbet och att du känner att du utvecklas i din yrkesroll!
Som anställd i Stockholms Stad har du friskvårdsbidrag.
Din roll
Du undervisar i bleckblås/brass i grupp från nybörjarnivå till avancerad nivå, i kulturskolans egna lokaler eller i externa lokaler som kulturskolan nyttjar. Du undervisar i dels långa och korta kurser och även lovverksamhet. Undervisning i Öppen Verksamhet kan förekomma. Du undervisar även i orkester tillsammans med andra pedagoger.
Du ansvarar för dina elevgrupper och verkar för goda kontakter med eleverna och deras familjer. I undervisningen skapar du en trygg och inkluderande atmosfär för alla elever.
I samråd med chef ansvarar du för egen schemaläggning och uppföljning av schema samt viss administration.
Tillsammans med chef, kollegor och elever planerar du och deltar aktivt i aktiviteter utifrån Kulturskolans mål och åtaganden, exempelvis utåtriktad verksamhet, konserter, föreställningar samt samarbeten med kollegor vid exempelvis lovkurser.
Du deltar aktivt i möten och fortbildningar och verka för en utveckling av verksamheten.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Dokumenterad kunskap, erfarenhet och intresse för gruppundervisning i bleckblås. Med gruppundervisning menar vi uttalad gruppmetodik som bygger på den enskilda elevens såväl som gruppens utveckling.
Det är meriterande med högskoleutbildning med bleckblås som huvudinstrument.
Du behöver kunna undervisa i trumpet, trombon, horn och baryton. Det är meriterande med kunskaper på flera instrument.
Vidare är det av stor vikt att du har nedan personliga förmågor och färdigheter:
Pedagogisk insikt och kunna anpassa undervisningen efter varje individs behov.
Skapar en trygg och inkluderande atmosfär där varje deltagare känner sig respekterad, hörd och värderad, vilket främjar lärande, personlig utveckling och självständighet hos deltagarna.
Ger feedback på ett sätt som är positivt och konstruktivt, vilket hjälper deltagare att förstå vad de gör bra och vad som kan förbättras. Genom återkopplingen har du förmåga att inspirera deltagare genom varierade och kreativa undervisningsmetoder.
Utvecklingsinriktad och reflekterar kontinuerligt över din egen undervisning, är öppen för nya metoder och idéer för att ständigt förbättra din pedagogik.
God samarbetsförmåga och helhetssyn. Du tar hänsyn till det större perspektivet för verksamhetens bästa och bidrar till ett gott samarbete genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övriga villkor:
Eftermiddags- och kvällsarbete. Helgarbete kan förekomma. Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas innan anställning.
Du anställs av Kulturskolan Stockholm med placering i Hässelby-Vällingby.
Intervjuer sker löpande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
