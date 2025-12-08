Vikarierande lärare i årskurs 6 till Kastellegårdsskolan vt 2026
2025-12-08
Publiceringsdatum2025-12-08Beskrivning
Kastellegårdsskolan ligger i Ytterby, 5 km från Kungälv.
På skolan har vi elever från förskoleklass till årskurs 6 och 3 stycken fritidshem. På skolan arbetar det mycket engagerade och kunniga medarbetare. Här finns en rektor för F-3 och en för 4-6.Dina arbetsuppgifter
Uppdraget omfattar planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom årskurs 6. I rollen ingår att i samarbete med arbetslaget vara ett stöd för elever på såväl grupp som individnivå för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för elevernas utveckling och lärande.
Vi på Kastellegårdsskolan...
- Har stort fokus på vårt kvalitetsarbete.
- Vet att en tydlig struktur gör det lättare att koncentrera sig på vårt huvuduppdrag - att utveckla elevernas lärande.
- Ser goda relationer som grund för lärande och som en viktig del av vårt gemensamma arbete.
- Vill vara med och forma morgondagens vuxna genom vårt bemötande, vår undervisning och det sammanhang vi erbjuder.KvalifikationerKvalifikationer
- Du är legitimerad lärare.
Det är önskvärt att du som söker:
- Har erfarenhet av pedagogisk verksamhet (skola, förskola).
- Har erfarenhet av klassföreståndarskap och mentorsansvar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du som söker är relationsskapande, trygg i dig själv, ser möjligheter, är en tydlig ledare och har stort intresse för undervisning. Vi vill att du trivs med att samarbeta med andra och samtidigt vara självgående.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
