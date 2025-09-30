Vikarierande lärare i åk 4-6 till Stene skola
Kumla kommun / Grundskollärarjobb / Kumla Visa alla grundskollärarjobb i Kumla
2025-09-30
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kumla kommun i Kumla
Vi söker nu en lärare åk 4-6 till Stene skola med behörighet att undervisa i matematik och svenska. Vi finns i Åbytorp cirka 2 kilometer utanför Kumla. På vår skola går det i dag ca 160 elever i åk F-6.
På Stene skola arbetar alla pedagoger nära varandra, elever och vårdnadshavare. Vi arbetar hela tiden med att utveckla verksamheten i harmoni med pedagogisk forskning. Vi är engagerade i elevernas kunskapsutveckling, sociala utveckling och att de ska uppleva trygghet hos oss. Om det låter som en arbetsplats som passar dig är du varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som mentor i åk 5 med undervisning i matematik och svenska på mellanstadiet.
Din uppgift som mentor innebär att du ansvarar för att planera, förbereda och genomföra lektioner samt utvecklingssamtal. Du ansvarar även för den dokumentation som uppdraget kräver. Viss resurstid i andra klasser kan även förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad lärare med lärarlegitimation mot åk 46 med behörighet i matematik och svenska.
Du kan arbeta självständigt, har en god social förmåga och är både ansvarstagande och engagerad. Du har ett positivt och professionellt förhållningssätt mot elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har också en god samarbetsförmåga, initiativkraft och ett relationellt förhållningssätt.
Eftersom Stene skola är en mindre skola är din kommunikativa förmåga och ditt engagemang en viktig förutsättning för ett lyckat samarbete.
Som person har du ett stort intresse för didaktiska frågor, där elevens lärande är i centrum.
Som lärare i Kumla kommun förväntas du vara insatt i relevanta styrdokument och agera utifrån dem. Vi vill att du jobbar och agerar efter våra normer och värderingar kring:
• kunskap och lärande
• elevers ansvar och inflytande
• samarbete skola/hem, övergång och samverkan
• skolan och omvärlden
• bedömning.
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FLL 75/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumla kommun
(org.nr 212000-1975) Arbetsplats
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Kontakt
Rektor Lillheden, Stene och Hardemo skolor
Anette Utbult anette.utbult@skola.kumla.se 019–588448 Jobbnummer
9532258