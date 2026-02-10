Vikarierande lärare grundskola (ÅK. 4-6) i Stockholm med omnejd
2026-02-10
Vikarierande lärare till grundskola i Täby med omnejd
Vill du jobba som vikarie på olika skolor där du själv bestämmer vilka dagar du ska jobba. Då är jobbet hos oss på BILDA perfekt för dig.
BILDA personal är ett auktoriserat bemanningsföretag med över 25 års erfarenhet av uthyrning och förmedling av vikarier till skolor och förskolor. Genom ett stort yrkeskunnande med hög kvalitet erbjuder vi våra kunder och personal ett genuint engagemang. BILDA är upphandlad leverantör i de flesta kommuner i hela stockholmsregionen.
Att jobba som vikarie på BILDA innebär att du får ett utvecklande, kul och flexibelt arbete. Du bestämmer själv hur mycket eller lite du vill jobba. Genom BILDAs app kan du se och ansöka om alla uppdrag som matchar din profil.
Brinner du för att arbeta med barn och unga samt vill vara med och utveckla deras olika förmågor? Vi på BILDA har ett ständigt behov av att anställa fler behöriga och obehöriga vikarier. Nu söker vi dig som vill jobba som vikarierande lärare inom grundskola.
Du kommer att arbeta på olika skolor i hela Storstockholmsområdet. Uppdragens längd varierar alltifrån en till flera dagar och ibland även längre vikariat.
BILDA har kollektivavtal, erbjuder en introduktionsutbildning samt löpande stöd och dialog med en tilldelad kontaktperson hos BILDA.
Som vikarierande lärare har du ansvar för en hel eller del av en klass. Oftast finns lektionsplanering, men i de fall där lektionsplanering saknas är det viktigt att vara lösningsorienterad för att snabbt kunna skapa en så innehållsrik lektion för eleverna som möjligt.
För att arbeta som vikarie behöver du:
• Gymnasieexamen eller motsvarande
• Tidigare arbetslivserfarenhet inom skola
• Har erfarenhet av pedagogiskt arbete
• Tala och skriva god svenska
• Vana att leda/tala inför grupp
Meriterande är om du:
• Har relevant utbildning och/eller kunskap att undervisa i varierande ämnen
För att passa in i rollen som vikarie tror vi även att du har hög social kompetens, är flexibel samt van att ta egna initiativ. Du bör även trivas i en energisk miljö samt vara engagerad och ansvarstagande i ditt arbete. Det centrala i vikarierollen är även ditt stora intresse för att arbeta med barn och ungdomar.
Tycker du att detta passar in på dig? Sök då tjänsten via vår hemsida eller klicka på "sök jobbet" här i annonsen. Observera att vi inte tar emot ansökningar per e-post eller telefon.
För att arbeta med barn behöver du enligt lag ha ett utdrag ur Polisen belastningsregistret. Via vår hemsida kan du hitta information och ladda ner blanketten "begäran om utdrag ur belastningsregistret för arbete med barn inom skola & förskola" https://bildapersonal.se/konsult/blanketter/
Beställ gärna belastningsregistret redan idag så går processen snabbare om du går vidare i rekryteringen.
Vi ser fram emot din ansökan.
Hälsningar
Rekryteringsteamet på BILDA personal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Bilda Personal I Stockholm AB
(org.nr 556620-4201)
Frejgatan 32 5TR (visa karta
)
113 26 STOCKHOLM Jobbnummer
9732932