Vikarierande lärare åk. F-3 till Vallsta skola
2025-10-01
Barn- och utbildningsförvaltningen i Bollnäs kommun ansvarar för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och anpassad grundskola. I dagsläget ansvarar vi för totalt 16 kommunala förskolor och 9 grundskolor.
Våra värdeord är: Modiga, Medskapande, Förtroende och Professionell. För oss är det därför av vikt att du som medarbetare har en stimulerande och trygg arbetsmiljö med hög delaktighet och goda utvecklingsmöjligheter.
Vi ser fram emot att ha med just dig på vår resa för att säkerställa ett jämställt samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro. Välkommen till oss - och välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-10-01Beskrivning
Till Vallsta skola söker vi nu en legitimerad lärare för undervisning i åk.
F-3. Tjänsten är ett vikariat på heltid under perioden januari 2026 -- januari 2027, med möjlighet till förlängning.
Vallsta skola är en F-6 skola med ca 90 elever. Alla klassrum är stora och rymliga med tillhörande grupprum. Skolan har en egen idrottshall. Som anställd vid Vallsta skola blir du kollega med en lösningsorienterad, engagerad och flexibel personalgrupp. Skolans fritidspersonal är engagerad både i sitt samverkansuppdrag och fritids delen. Då skolan är lite mindre har vi åldersintegrerade klasser och delat mentorsskap i de flesta grupperna. Här genomsyras arbetsmiljön av glädje, trygghet, inspiration och lust att lära.
Vad kan vi erbjuda dig?
Först och främst tycker vi att du som medarbetare är det viktigaste vi har. Du är nyckeln till våra verksamheters framgång. Vi lägger därför fokus på att du, som medarbetare, ska ha ett positivt arbetsklimat och möjligheter till personlig utveckling - samtidigt som du har roligt på jobbet. Hos oss erbjuds ett flexibelt, kollegialt, inspirerande och varierat arbete tillsammans med kompetenta kollegor i en fantastiskt fin arbetsmiljö. Utöver en stimulerande arbetsvardag erbjuder vi våra medarbetare bland annat friskvårdsbidrag och personalstöd.
Välkommen till oss!Dina arbetsuppgifter
Som lärare kommer du att undervisa i Vallsta skolas elever i årskurs F-3.
Utöver undervisning kommer du att planera, bedriva, utvärdera och analysera det pedagogiska arbetet i enlighet med läroplan och gällande styrdokument. Genom samarbete med övrig personal på skolan kommer du även att arbeta för skolans utveckling och sträva efter att skapa en god miljö för både elever och personal.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare och behörig att undervisa i åk. F-3. Du är flexibel, positiv, entusiastisk, initiativrik och arbetar med höga förväntningar mot målen. Stor vikt läggs vid personlighet lämplighet, förmåga att samarbeta med elever, vårdnadshavare och andra vuxna samt att i övrigt vara en god förebild. Då du kommer att ingå i ett arbetslag tillsammans med kollegor ser vi att du är en person med god ansvars- och samarbetsförmåga.
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar med det som är viktigt på riktigt - och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 27 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
